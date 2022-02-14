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21Пекин-2022: лучшие кадры 11 февраля
08:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили мировой рекорд на Олимпиаде в Пекине

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли золото в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине, установив мировой рекорд по сумме программ.

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Источник: Reuters

Их результат составил 226,98 балла. Предыдущий рекорд принадлежал им же. Он был установлен на Гран-при Японии в 2019 году — 226,61 балла.

Ранее Габриэла и Гийом на Олимпиаде установили мировой рекорд в ритм-танце (90,83).

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Танцы на льду. Итоговое положение

  1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 226,98
  2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 220,51
  3. Мэдисон Хаббелл/ Закари Донохью (США) — 218,02

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