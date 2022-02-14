Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили мировой рекорд на Олимпиаде в Пекине
Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли золото в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине, установив мировой рекорд по сумме программ.
Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли золото в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине, установив мировой рекорд по сумме программ.
Их результат составил 226,98 балла. Предыдущий рекорд принадлежал им же. Он был установлен на Гран-при Японии в 2019 году — 226,61 балла.
Ранее Габриэла и Гийом на Олимпиаде установили мировой рекорд в ритм-танце (90,83).
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