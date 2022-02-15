«Я тебя найду, ты за все заплатишь!» Загитова рассказала об угрозах в Сети
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об угрозах, которые она получала от незнакомых людей в Сети.
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об угрозах, которые она получала от незнакомых людей в Сети.
Как я справляюсь с хейтом? Это сложный вопрос. Иногда я из-за этого даже плакала. Было непонимание, почему так пишут. Ведь я не сделала ничего плохого тем, кто пишет мне такие обидные слова и сообщения с угрозами. Потом боишься сделать на улице лишний шаг вправо или влево. Мне писали: “Я тебя найду, ты за все заплатишь!” Хотя непонятно, за что заплатишь… Я не понимаю этих людей.
Фигуристка добавила, что пытается не обращать внимания на негативные комментарии и угрозы, но отметила, что это удается ей с трудом.
Алина Загитова является олимпийской чемпионкой Пхенчхана, чемпионкой мира и Европы. Фигуристка приостановила спортивную карьеру в 2019 году. Последние два года она является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.