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17:47 (мск), источник: БЕЛТА

Российская фигуристка Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе ОИ

15 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. На льду пекинского Capital Indoor Stadium завершились выступления фигуристок в короткой программе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Лучшую оценку получила российская спортсменка Камила Валиева — 82,16 балла, второй результат у ее соотечественницы Анны Щербаковой (80,20), на третьей позиции японская фигуристка Каори Сакамото (79,84).

Представительница Беларуси Виктория Сафонова заработала 61,46 балла и с 17-м результатом попала в число 24 соискательниц наград. В четверг, 17 февраля, они выступят с произвольной программой.

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