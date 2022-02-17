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08:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Фигуристка Алена Косторная снова сломала руку

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что во время тренировки снова сломала руку, видео, где спортсменка сообщает о травме, опубликовано в ее фан-аккаунте в Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

Как уточнила девушка, она приступила к тренировкам на льду. «Да, я опять сломала руку, все бывает», — подчеркнула она.

Косторная получает травму второй раз за сезон. В декабре 2021 года стало известно, что спортсменка пропустит чемпионат России из-за травмы кисти руки. Ранее Алена Косторная обратилась к болельщикам и раскрыла планы на будущее в спорте. Она подчеркнула, что намерена остаться в фигурном катании еще на четыре года. Девушка выразила благодарность тем, кто поддерживает ее.

Косторная тренируется под руководством российского тренера Этери Тутберидзе. На ее счету золото чемпионата Европы. Также она дважды становилась бронзовой призеркой национального чемпионата и вице-чемпионкой России.

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