Фигуристка Алена Косторная снова сломала руку

Как уточнила девушка, она приступила к тренировкам на льду. «Да, я опять сломала руку, все бывает», — подчеркнула она.

Косторная получает травму второй раз за сезон. В декабре 2021 года стало известно, что спортсменка пропустит чемпионат России из-за травмы кисти руки. Ранее Алена Косторная обратилась к болельщикам и раскрыла планы на будущее в спорте. Она подчеркнула, что намерена остаться в фигурном катании еще на четыре года. Девушка выразила благодарность тем, кто поддерживает ее.