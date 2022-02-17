«Камилу убивали и убили». Реакция общественности на драматичную развязку турнира фигуристок на Олимпиаде

Массовую поддержку после неудачного проката получила Валиева. 15-летняя спортсменка готовилась к выступлениям в личном зачете, одновременно участвуя в разбирательстве из-за обвинений в употреблении допинга. Вероятно, это сказалось на ее психологической подготовке к турниру: Камила дважды упала в произвольной программе и осталась без медали.

«Камилу убивали, убивали, убивали и убили. Мы сегодня это увидели», — заявила в разговоре с «РИА Новости» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее мнению, спортсменка была подавлена еще до начала соревнований.

«Поздравляю Щербакову, просто фантастический прокат. Очень необыкновенно прокатилась. Я в безумном ужасе! Что сотворили с Валиевой. Они ее просто затравили, даже думать об этом тяжело», — цитирует «Матч ТВ» чемпионку Игр-1988 в танцевальной паре Наталью Бестемьянову.

Триумф Щербаковой, рекорд Трусовой, трагедия Валиевой 25 фотографий 25 фотографий 25 фотографий

«Верю, что через четыре года Камила выступит на Олимпиаде и добьется победы», — сказал «РИА Новости» заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. По мнению хореографа, введение возрастного ценза в фигурном катании поможет Камиле выиграть на Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Авербух считает, что это уменьшит число конкуренток, способных выполнять четверные прыжки.

Валиеву также поддержали олимпийская чемпионка Алина Загитова, призер Игр Евгения Медведева, экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин и др.

«Уважаемая Анна Станиславовна! Поздравляю вас с победой. Вы ярко выступили на пекинском льду, продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал», — так Щербакову поздравил президент РФ Владимир Путин в телеграмме на сайте Кремля. Путин назвал золотую медаль Анны — достойной наградой за ее труд, упорство и целеустремленность.

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«Мы очень рады за Сашу и за Анечку, которая сегодня, наверно, выдала свой прокат жизни», — заявил в беседе с «Матч ТВ» серебряный призер Пекина в танцах на льду Никита Кацалапов. Фигурист добавил, что судьи справедливо отметили прогресс Трусовой и назвал одиночниц из России «огромными мотиваторами для всего мира».

«Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт!» — в слезах прокричала Трусова, узнав, что ей досталось серебро. В своем спиче Александра посетовала на тот факт, что у Валиевой и Щербаковой есть золотая медаль Олимпиады, а у нее нет, и оттолкнула тренера Этери Тутберидзе, когда та пыталась ее приобнять.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Xg4HKwY9V0E" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсменка прошла мимо микст-зоны, но на пресс-конференции объяснила свою реакцию. Трусова напомнила, что три года не выигрывала крупных турниров. «Я думала, что если прыгну все, выиграю, но этого не случилось. Этого не случилось, поэтому я расстроилась», — сквозь слезы сказала спортсменка.

«Легенда. Самая живая и настоящая», — так о Трусовой высказалась чемпионка Игр в Сочи Юлия Липницкая в своем Instagram-аккаунте. Александра первой в истории женского одиночного катания исполнила пять четверных прыжков в одной программе. Четыре из них были выполнены чисто, один — с помаркой.