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22 февраля, источник: Чемпионат.com

Слуцкая высказалась о поведении Трусовой, проигравшей золото на зимней Олимпиаде — 2022

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказалась о развязке олимпийского турнира в женском одиночном катании в Пекине.

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Источник: РИА "Новости"

Главная фаворитка 15-летняя Камила Валиева не справилась с давлением после скандала с положительным допинг-тестом, о котором стало известно только в Пекине. А 17-летняя Александра Трусова, приземлившая пять четверных прыжков, уступила золото Анне Щербаковой и, рыдая, кричала, что больше не выйдет на лёд. В 2002 году на Играх в Солт-Лейк-Сити Слуцкая одним судейским голосом по второй оценке проиграла американке Саре Хьюз и тоже рыдала.

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«Дети в спорте: за или против? Друзья, своим высказыванием я разочарую многих. На своём опыте ответственно заявляю. Психика человека не выдерживает подобные ситуации ни в 15 лет, ни в 23 года.

Посмотрите на то, что происходило с нашими девушками на этой Олимпиаде, и на такую же меня в 23 года — ровно 20 лет назад. Олимпиада, спорт — это жестокое испытание для любой психики, и изменение возрастного ценза не поможет спортсменам не срываться и проще воспринимать такую несправедливость.

И прошу вас, друзья, не пишите мне про неподобающее поведение на соревнованиях! Пока вы сами не окажетесь в подобной ситуации — не поймёте», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

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