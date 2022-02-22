Испанская фигуристка попалась на том же препарате, что Йохауг. Четвертый допинговый инцидент в Пекине-2022

Международное агентство тестирования сообщило о четвертом допинговом инциденте, зафиксированном непосредственно на Олимпиаде в Пекине. На этот раз положительный текст сдала испанская фигуристка Лаура Баркеро, выступавшая в спортивной паре с Марко Зандроном. Проба, взятая у 20-летней девушки после коротких прокатов 18 февраля, дала положительный результат на запрещенный препарат клостебол. Если спортсменке не удастся доказать свою невиновность, ей грозит четырехлетняя дисквалификация и аннулирование 11-го места на Олимпиаде, которое стало результатом первого выступления испанцев в турнире фигуристов-парников в истории Игр.

Первая за 20 лет

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CaBsr8ELGLr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CaBsr8ELGLr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaBsr8ELGLr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Laura Barquero OLY (@laurabarqueroskater)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В Испании не было допинговых инцидентов на зимних Олимпиадах с 2002 года, когда в Солт-Лейк-Сити попался на ЭПО лыжник Иоганн Мюлегг. Тогда этот спортсмен немецкого происхождения лишился трех золотых медалей и буквально за неделю превратился из героя в изгоя. Звезда лыжных гонок была вынуждена уехать в Бразилию, где живет инкогнито, никому не рассказывая о своем прошлом. Вряд ли в отношении Баркеро будут предприняты такие же резкие шаги. Хотя история, безусловно, неприятная. С другой стороны, клостебол — не самый очевидный препарат для улучшения спортивных качеств в фигурном катании. А самый громкий инцидент с этим лекарством связан с Терезой Йохауг.

В 2016-м во время сборов в Италии врач дал норвежской лыжнице крем для губ, содержащий клостебол, — якобы для лечения потрескавшейся слизистой. На креме было крупными буквами написано слово «допинг», но на это никто не обратил внимания, и в итоге Тереза получила два года дисквалификации и пропустила Олимпиаду в Пхенчхане. Причем поначалу антидопинговые органы собирались вынести ей более мягкое наказание (признав Йохауг жертвой халатности врача), и только после поднявшегося скандала срок дисквалификации был увеличен. Не исключено, что в случае с Лаурой Баркеро речь тоже идет о какой-нибудь ошибке. Известно, что в прошлом году испанка пропустила два месяца из-за травмы, и по этой причине не выступала на чемпионате мира. Не исключено, что лечение продолжается, только на сей раз оно вышло крайне неудачным.

Четыре положительные пробы на стероиды

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CaCLG4DPEme/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CaCLG4DPEme/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaCLG4DPEme/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Laura Barquero OLY (@laurabarqueroskater)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Во время Олимпиады-2022 были также пойманы на допинге две украинки. Бобслеистка Лидия Гунько — на дигидротестостероне и лыжница Валентина Каминская — сразу на трех запрещенных препаратах, один из которых — анаболик. Обе были беспросветными аутсайдерами, и зачем им потребовалась запрещенка — большая загадка. Фигуристка Баркеро по сравнению с ними просто спортивная элита, хотя зачем в фигурном катании офтальмологическое и дерматологическое лекарство — тоже непонятно. С другой стороны, клостебол — это тоже стероид. Очевидно, что данный класс допингов был самым распространенным в Пекине. На нем (а именно на дегидрометил-тестостероне) в начале Игр также попался горнолыжник Хусейн Саве-Шемшаки из Ирана.

Оправдывать Баркеро глупо, однако она может держать в уме недавний допинговый кейс американской фигуристки Джессики Калаланг. Эта парница, выступающая вместе с Брайаном Джонсоном, просидела восемь месяцев в отстранении после того, как в ее пробе нашли стимулятор работы мозга под названием меклофеноксат. Однако осенью прошлого года адвокатам спортсменки удалось доказать, что это вещество само было выработано организмом девушки в результате взаимодействия с консервантом из косметического средства. В результате Калаланг полностью оправдали, и она приняла участие в олимпийском отборе. Правда, в Пекин она не пробилась. А жаль — могла бы поделиться с испанской коллегой ценным опытом.