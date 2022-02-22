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22 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Испанская фигуристка попалась на том же препарате, что Йохауг. Четвертый допинговый инцидент в Пекине-2022

Участница турнира в парном катании Лаура Баркеро за три дня до окончания Игр была поймана на запрещенном препарате клостебол.

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Международное агентство тестирования сообщило о четвертом допинговом инциденте, зафиксированном непосредственно на Олимпиаде в Пекине. На этот раз положительный текст сдала испанская фигуристка Лаура Баркеро, выступавшая в спортивной паре с Марко Зандроном. Проба, взятая у 20-летней девушки после коротких прокатов 18 февраля, дала положительный результат на запрещенный препарат клостебол. Если спортсменке не удастся доказать свою невиновность, ей грозит четырехлетняя дисквалификация и аннулирование 11-го места на Олимпиаде, которое стало результатом первого выступления испанцев в турнире фигуристов-парников в истории Игр.

Первая за 20 лет

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В Испании не было допинговых инцидентов на зимних Олимпиадах с 2002 года, когда в Солт-Лейк-Сити попался на ЭПО лыжник Иоганн Мюлегг. Тогда этот спортсмен немецкого происхождения лишился трех золотых медалей и буквально за неделю превратился из героя в изгоя. Звезда лыжных гонок была вынуждена уехать в Бразилию, где живет инкогнито, никому не рассказывая о своем прошлом. Вряд ли в отношении Баркеро будут предприняты такие же резкие шаги. Хотя история, безусловно, неприятная. С другой стороны, клостебол — не самый очевидный препарат для улучшения спортивных качеств в фигурном катании. А самый громкий инцидент с этим лекарством связан с Терезой Йохауг.

В 2016-м во время сборов в Италии врач дал норвежской лыжнице крем для губ, содержащий клостебол, — якобы для лечения потрескавшейся слизистой. На креме было крупными буквами написано слово «допинг», но на это никто не обратил внимания, и в итоге Тереза получила два года дисквалификации и пропустила Олимпиаду в Пхенчхане. Причем поначалу антидопинговые органы собирались вынести ей более мягкое наказание (признав Йохауг жертвой халатности врача), и только после поднявшегося скандала срок дисквалификации был увеличен. Не исключено, что в случае с Лаурой Баркеро речь тоже идет о какой-нибудь ошибке. Известно, что в прошлом году испанка пропустила два месяца из-за травмы, и по этой причине не выступала на чемпионате мира. Не исключено, что лечение продолжается, только на сей раз оно вышло крайне неудачным.

Четыре положительные пробы на стероиды

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Во время Олимпиады-2022 были также пойманы на допинге две украинки. Бобслеистка Лидия Гунько — на дигидротестостероне и лыжница Валентина Каминская — сразу на трех запрещенных препаратах, один из которых — анаболик. Обе были беспросветными аутсайдерами, и зачем им потребовалась запрещенка — большая загадка. Фигуристка Баркеро по сравнению с ними просто спортивная элита, хотя зачем в фигурном катании офтальмологическое и дерматологическое лекарство — тоже непонятно. С другой стороны, клостебол — это тоже стероид. Очевидно, что данный класс допингов был самым распространенным в Пекине. На нем (а именно на дегидрометил-тестостероне) в начале Игр также попался горнолыжник Хусейн Саве-Шемшаки из Ирана.

Оправдывать Баркеро глупо, однако она может держать в уме недавний допинговый кейс американской фигуристки Джессики Калаланг. Эта парница, выступающая вместе с Брайаном Джонсоном, просидела восемь месяцев в отстранении после того, как в ее пробе нашли стимулятор работы мозга под названием меклофеноксат. Однако осенью прошлого года адвокатам спортсменки удалось доказать, что это вещество само было выработано организмом девушки в результате взаимодействия с консервантом из косметического средства. В результате Калаланг полностью оправдали, и она приняла участие в олимпийском отборе. Правда, в Пекин она не пробилась. А жаль — могла бы поделиться с испанской коллегой ценным опытом.

Олег Шамонаев

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