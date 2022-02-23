Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Милан
Удинезе
10
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Саутгемптон
Норвич
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Эльче
Футбол. Зарубежный
23:00
Дженоа
Интер
Хоккей. НХЛ
26.02
Каролина
Коламбус
Хоккей. НХЛ
26.02
Сент-Луис
Баффало
Хоккей. НХЛ
26.02
Чикаго
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
26.02
Колорадо
Виннипег
Хоккей. НХЛ
26.02
Аризона
Вегас
Хоккей. НХЛ
26.02
Анахайм
Лос-Анджелес
Все события
Фоторепортажи
7Олимпиада в Пекине: все чемпионы 19 февраля
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 20 февраля
23 февраля, источник: Lenta.Ru

Испанская фигуристка объяснила попадание допинга в ее организм на Играх в Пекине

Запрещенное вещество, которое обнаружили в допинг-пробе Лауры Баркеро, могло попасть к ней через крем.

Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Испанская фигуристка попалась на том же препарате, что Йохауг. Четвертый допинговый инцидент в Пекине-2022

Испанская фигуристка Лаура Баркеро, выступающая в парном катании с Марко Цандроном, объяснила попадание допинга в ее организм на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает издание Marca.

Запрещенное вещество, которое обнаружили в допинг-пробе спортсменки, могло попасть в ее организм через крем. Фигуристка использовала его для заживления порезов, которые получила от лезвий коньков.

22 февраля стало известно, что в пробе 20-летней спортсменки от 18 февраля был выявлен запрещенный препарат клостебол, являющийся анаболическим стероидом. В ближайшее время дело будет передано в антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда.

Это четвертый положительный допинг-тест на Олимпиаде-2022. До этого запрещенные вещества нашли в крови у иранского горнолыжника Хуссейна Савех-Шемшаки, украинской лыжницы Валентины Каминской и ее соотечественницы, бобслеистки Лидии Гунько. Кроме того, на Играх стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Тест она сдала на чемпионате России 25 декабря 2021 года.

 Иностранные спортсмены обрушились с критикой на Этери Тутберидзе. В чем обвиняют известного тренера?
В Госдуме ответили на призыв МИД Великобритании бойкотировать финал ЛЧ в России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь