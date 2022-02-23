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23 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Мишина: Вы вставали в 4 утра, чтобы поболеть за нас, мы не могли подвести

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка фигуристка Анастасия Мишина заявила, что не могла подвести болельщиков, которые вставали ранним утром, чтобы поболеть за российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.

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Источник: Спорт РИА Новости

Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали Игр в Пекине в командном турнире. Также на их счету олимпийская бронза в соревнованиях спортивных пар.

«Самое сложное для спортсменов — это ожидание: ждать, когда пройдет подготовительный сбор, ждать результатов тестов в номере, день соревнований, выход на лед, оценки. Мне сложно передать словами, как мы были рады, когда узнали, что будем представлять ОКР в командном турнире. Даже сейчас мурашки бегут. Олимпиада — это история про поддержку. Наша команда поддерживала друг друга в любой ситуации, болела и кричала изо всех сил! Мы также чувствовали поддержку наших болельщиков. Вы вставали в 4 утра, чтобы поболеть за нас. И мы не могли вас подвести», — написала Мишина на своей странице в Instagram.

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