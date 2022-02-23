Мишина: Вы вставали в 4 утра, чтобы поболеть за нас, мы не могли подвести

«Самое сложное для спортсменов — это ожидание: ждать, когда пройдет подготовительный сбор, ждать результатов тестов в номере, день соревнований, выход на лед, оценки. Мне сложно передать словами, как мы были рады, когда узнали, что будем представлять ОКР в командном турнире. Даже сейчас мурашки бегут. Олимпиада — это история про поддержку. Наша команда поддерживала друг друга в любой ситуации, болела и кричала изо всех сил! Мы также чувствовали поддержку наших болельщиков. Вы вставали в 4 утра, чтобы поболеть за нас. И мы не могли вас подвести», — написала Мишина на своей странице в Instagram.