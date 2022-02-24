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10:01 (мск), источник: Sport24

Украинская фигуристка Шаботова пытается экстренно покинуть страну

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова пытается экстренно покинуть родину в связи с началом Россией военной операции в Донбассе.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы сейчас в Киеве, но экстренно пытаемся выехать из страны. Спасибо за переживания», — написала Шаботова в переписке с болельщицей из Японии.

16-летняя Шаботова, сменившая спортивное гражданство с российского на украинское, выступала на Олимпийских играх в Пекине, где заняла последнее место в короткой программе.

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