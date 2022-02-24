Украинская фигуристка Шаботова пытается экстренно покинуть страну
Украинская фигуристка Анастасия Шаботова пытается экстренно покинуть родину в связи с началом Россией военной операции в Донбассе.
Украинская фигуристка Анастасия Шаботова пытается экстренно покинуть родину в связи с началом Россией военной операции в Донбассе.
«Мы сейчас в Киеве, но экстренно пытаемся выехать из страны. Спасибо за переживания», — написала Шаботова в переписке с болельщицей из Японии.
16-летняя Шаботова, сменившая спортивное гражданство с российского на украинское, выступала на Олимпийских играх в Пекине, где заняла последнее место в короткой программе.