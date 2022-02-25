Битва за будущее. Смогут ли фигуристки Плющенко прервать гегемонию Тутберидзе?

В штабе Этери Тутберидзе не принято расслабляться даже после Олимпиады. Только тренеры вернулись из Пекина, как им уже пора ехать в Саранск на финал Кубка России. «Хрустальный» на турнире в Мордовии будут представлять сразу три сильнейшие фигуристки. Но главный фаворит, безусловно, Софья Акатьева.



Лучшая юниорка Тутберидзе постарается принести своему штабу ещё одну важную победу в этом месяце. Но есть у неё и опасные соперницы, причём не только в лице одногруппниц, но и среди сильнейших воспитанниц Евгения Плющенко. В академии двукратного олимпийского чемпиона всё ещё надеются прервать гегемонию Тутберидзе и занять лидирующие позиции на юниорской арене.

Акатьева будет биться за честь «Хрустального»

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В «Хрустальном» всегда работают с прицелом на будущее. Как только закончилась Олимпиада в Пекине, в штабе Тутберидзе наверняка начали задумываться и об Играх в Милане. Борьба за них начинается уже сейчас, ведь, помимо «Хрустального», на юниорской арене есть и другие сильные школы. Один из серьёзнейших конкурентов Этери Георгиевны — Евгений Плющенко, который уже давно мечтает приостановить гегемонию её учениц.

Помешает ему в этом лучшая юниорка мира Софья Акатьева. Ей предстоит отстаивать честь своей школы в финале Кубка России. Несмотря на то что спортсменка уже второй сезон не упускает ни одной победы, этот старт не будет для неё рядовым. В первую очередь потому, что пока не ясна судьба юниорского чемпионата мира, который и вовсе могут отменить из-за отказа Болгарии проводить соревнования. В случае если первенство не станут проводить, финал Кубка станет решающим стартом для Акатьевой, которой важно удержать лидерские позиции и защитить статус лучшей юниорки.



Для этого у Сони есть всё, включая мощный прыжковый набор из четверного сальхова и двух квад-тулупов в каскадах. Кроме того, фигуристка показывает в короткой программе сложную комбинацию из тройных акселя и тулупа, а в произвольной усиливает контент из ультра-си сольным трикселем. Хороша Акатьева и во второй оценке: артистизм и отличное владение коньком стабильно приносят ей высокие баллы. Если спортсменка подойдёт к турниру в оптимальной форме, то составить ей достойную конкуренцию смогут немногие.

Петросян бросит вызов Акатьевой?

Настоящую опасность для Акатьевой представляет её коллега по группе Аделия Петросян. Подопечная Этери Тутберидзе, вероятно, мечтает стать новым лидером в «Хрустальном», сдвинув с вершины пьедестала Соню. И пока её труды не пропадают даром. На этапе Кубка России в Перми спортсменка первой в истории продемонстрировала чистое исполнение четверного риттбергера, причём зашла на этот прыжок дважды, приземлив сложнейший каскад с двойным тулупом. Пока Александра Трусова и Анна Щербакова устраивали баттл ультра-си на одной из тренировок в Пекине, показывая неудачные попытки квад-риттбергера, их младшая преследовательница стремительно обошла их, записав на своё имя первый рекорд. Аделия доказала, что у неё действительно большое будущее и перспективы, не знающие границ.

Петросян в скором времени может стать главной звездой женского одиночного катания не только в России, но и за её пределами. Девушка активно разучивает четверной флип и отрабатывает тулуп в четыре оборота — такой технический набор позволит ей конкурировать с самыми опытными соперницами, а её прогресс во второй оценке показывает, что непрыжковым элементам фигуристка уделяет не меньше сил и внимания. Стиль Аделии уже хорошо известен судьям, и кажется, он пришёлся им по душе: вихревые вращения спортсменки, интересные дорожки шагов и нестандартные постановки — вот основное оружие Петросян в борьбе за золото.



Недалеко от неё ушла и Алиса Двоеглазова. Пока у фигуристки нет такого внушительного технического запаса, но тот факт, что она уже неоднократно исполняла на большом льду четверные прыжки, говорит о том, что Алиса не намерена сдаваться просто так и обязательно поможет девочкам из «Самбо-70» дать отпор мощным ученицам Евгения Плющенко.

Плющенко остановит гегемонию Тутберидзе?

Тренерское противостояние двукратного олимпийского чемпиона с Тутберидзе по-прежнему продолжается. Уже совсем скоро, помимо Софьи Муравьёвой и Анастасии Зининой, в мастера перейдут другие воспитанницы «Ангелов» и явят миру свои амбиции. Несмотря на провал на национальном первенстве, у Вероники Жилиной до сих пор отличная диспозиция для атаки главных конкуренток. Она владеет четверными сальховом, тулупом и лутцем, а также вставляет в программы тройной аксель. Кроме того, она развивается артистически, пробуя новые образы и показывая осмысленное катание. Единственная проблема Ники — это её нестабильность, но, учитывая, что фигуристка перед первым стартом в Саранске, перенесла травму, списывать её со счетов ещё рано. Вполне возможно, что спортсменка уже полностью восстановилась, и тогда остановить её будет крайне проблематично.



Ещё одна подопечная Плющенко — Софья Титова — тоже может стать помехой на пути Этери Георгиевны к безраздельному доминированию на юниорской арене. В её арсенале есть как тройной аксель, так и четверные, так что Евгений спокойно может положиться на неё. Начинающему тренеру уже давно хочется бросить серьёзный вызов Тутберидзе.



Получится ли — узнаем после выступлений девушек в финале Кубка России.