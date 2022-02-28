Фигурист Колесников покинул группу Тутберидзе

"Хотим выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу — Этери Георгиевне Тутберидзе, Сергею Викторовичу Дудакову, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу, Георгию Похилюку, Алексею Железнякову, Ксении Владимировне Поталицыной за многолетнюю плодотворную работу, терпение и каждодневный труд.

К сожалению, в жизни любого спортсмена может наступить момент, когда нужно попробовать что-то изменить, чтобы идти дальше к своей цели.

Благодарим весь персонал ледового дворца «Хрустальный» — методистов, врачей, массажиста, которые всегда приходили на помощь и помогали в решении любых вопросов. Большое спасибо за все!" — написал Колесников в инстаграме.