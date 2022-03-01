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09:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Австрии призвали отстранить от соревнований российских фигуристов

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Федерация фигурного катания Австрии на своем официальном сайте призвала отстранить российских и белорусских фигуристов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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Исполком МОК в понедельник рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. В МОК добавили, что спортсмены и команды из России и Белоруссии могут участвовать только как нейтральные атлеты.

«Федерация фигурного катания Австрии считает, что российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях за пределами России и Белоруссии, а российские и белорусские официальные лица должны быть отстранены от занимаемых международных должностей. Также федерация не будет направлять спортсменов или официальных лиц на мероприятия, запланированные в Белоруссии и России», — говорится в заявлении.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что сборная России не собирается сниматься с чемпионата мира, который пройдет во Франции с 21 по 27 марта.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

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