В Австрии призвали отстранить от соревнований российских фигуристов

Исполком МОК в понедельник рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. В МОК добавили, что спортсмены и команды из России и Белоруссии могут участвовать только как нейтральные атлеты.

«Федерация фигурного катания Австрии считает, что российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях за пределами России и Белоруссии, а российские и белорусские официальные лица должны быть отстранены от занимаемых международных должностей. Также федерация не будет направлять спортсменов или официальных лиц на мероприятия, запланированные в Белоруссии и России», — говорится в заявлении.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что сборная России не собирается сниматься с чемпионата мира, который пройдет во Франции с 21 по 27 марта.