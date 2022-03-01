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52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
20:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Юдзуру Ханю не выступит на чемпионате мира — 2022 из-за травмы

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю пропустит чемпионат мира — 2022 из-за травмы, сообщает Федерация конькобежного спорта Японии.

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Источник: Reuters
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Ханю не успевает восстановиться после растяжения правого голеностопного сустава, полученного на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Вместо Ханю на чемпионате мира, который пройдёт с 21 по 27 марта во Монпелье (Франция), в составе сборной Японии выступит Као Миура.

Ранее стало известно, что из-за ситуации на Украине Международный союз конькобежцев не допустил к участию в чемпионате мира российских и белорусских фигуристов.

Анна Щербакова, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов лишены возможности защитить титул чемпионов мира.

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