Юдзуру Ханю не выступит на чемпионате мира — 2022 из-за травмы

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Ханю не успевает восстановиться после растяжения правого голеностопного сустава, полученного на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Вместо Ханю на чемпионате мира, который пройдёт с 21 по 27 марта во Монпелье (Франция), в составе сборной Японии выступит Као Миура.

Ранее стало известно, что из-за ситуации на Украине Международный союз конькобежцев не допустил к участию в чемпионате мира российских и белорусских фигуристов.