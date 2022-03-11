Одна из самых красивых фигуристок России опубликовала фото со свадьбы
Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева поделилась с подписчиками в Instagram фотографиями со свадьбы.
Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева поделилась с подписчиками в Instagram фотографиями со свадьбы.
На своей странице в соцсети 19-летняя спортсменка опубликовало несколько снимков из ЗАГСа, где она позирует с мужем.
Худайбердиева вышла замуж за креативного продюсера Первого канала Кирилла Благова.
Фигуристка выступает в паре с Егором Базиным. На минувшем чемпионате России они заняли третье место.