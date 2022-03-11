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13:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Одна из самых красивых фигуристок России опубликовала фото со свадьбы

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева поделилась с подписчиками в Instagram фотографиями со свадьбы.

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На своей странице в соцсети 19-летняя спортсменка опубликовало несколько снимков из ЗАГСа, где она позирует с мужем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Худайбердиева вышла замуж за креативного продюсера Первого канала Кирилла Благова.

Фигуристка выступает в паре с Егором Базиным. На минувшем чемпионате России они заняли третье место.

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