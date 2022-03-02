Алёна Косторная подтвердила уход от Этери Тутберидзе к Елене Буяновой

Ранее Алёна Косторная уже уходила от Этери Тутберидзе. В межсезонье-2020 российская спортсменка перешла в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. С ним она проработала один сезон, после чего вернулась к Тутберидзе.