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12:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Алёна Косторная подтвердила уход от Этери Тутберидзе к Елене Буяновой

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании, россиянка Алёна Косторная подтвердила уход от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в группу к Елене Буяновой.

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Источник: РИА "Новости"

«Да, мы прекратили сотрудничество с Этери Георгиевной. Новым тренером будет Елена Германовна Буянова», — приводит слова Косторной «Матч ТВ».

Ранее Алёна Косторная уже уходила от Этери Тутберидзе. В межсезонье-2020 российская спортсменка перешла в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. С ним она проработала один сезон, после чего вернулась к Тутберидзе.

Напомним, Косторная не попала в состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине. Спортсменка сломала руку в декабре 2021 года.

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