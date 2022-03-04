Абсолютно одиночное. Трагедия олимпийской чемпионки Киры Ивановой

Вторая с конца

Парное катание. Тут дорогу Советскому Союзу к золоту расчистили Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Начиная с их победы в Инсбруке-1964 и до Ванкувера-2010 наши пары не проигрывали никому.

Танцы на льду. Здесь законодателями моды считалась Великобритания. Как только в 1976 г. их включили в программу Игр, первыми в очереди за медалями стояли Александр Горшков и Людмила Пахомова. За всю советскую эпоху олимпийское лидерство в танцах мы уступили лишь однажды — британцам.

Мужчины до самых вершин добрались лишь после развала страны, но до вторых мест советские фигуристы допрыгивали. И Сергей Четверухин в Саппоро-1972 (хоть Протопопов и утверждал, что это было частью сделки с ГДР: «Им пообещали бронзу в парном катании, за это немцы согласились поддержать Четверухина»). И Владимир Ковалёв в Инсбруке-1976 (он позже сыграет одну из главных ролей в женском одиночном).

Женщины — совсем печально. Там, где Четверухин был второй с начала, Марина Саная была второй с конца. Сдвинуть неблагодатное дело с мёртвой точки решил сам Станислав Жук. Время нашлось само собой — с тренером, «устав от его поведения», попрощались Роднина и Зайцев. Жук стал работать с 10-летней Леной Водорезовой и поставил ей сложнейшую программу, с которой та отправилась на Олимпийские игры в 1976 г. Итог — сенсационное 12-е место в 12 лет (да, бывало и такое).

Лена и Кира

Кира Иванова (слева) и ее тренер Владимир Кудрявцев (справа) ждут оглашения оценок на Международном турнире фигуристов на приз газеты "Нувель де Моску". | Источник: РИА "Новости"

Водорезова и Иванова родились в один год. Первая ходила в школу фигурного катания ЦСКА, вторая — в «Спартак». Лену брать в ЦСКА не хотели, но папа подключил связи. Киру в школу взяли сразу — но там не было ни связей, ни семьи как таковой. Родители развелись. Отец пропал с горизонта, у матери началась новая жизнь: муж, ребёнок и бесконечные отмечания чего-то. Кирой занимались бабушка и тренер Ирина Аниканова — они и болели за Иванову на соревнованиях. Чтобы мать сидела на трибуне — такого никто не мог припомнить. Но Аниканова уехала из страны. Тогда 15-летнюю Киру подхватил тренер Виктор Кудрявцев. «Что выделяло её среди остальных помимо отменных физических данных и редкой работоспособности? Подкупали её жизнерадостность и общительность. Она была открыта для всех, что для меня, например, было удивительно, поскольку дети из неблагополучных семей, как правило, замкнуты», — вспоминал он.

Иванова стала первой советской фигуристкой, выигравшей медаль юниорского чемпионата мира, попала в сборную, но в 19 лет рассталась с Кудрявцевым. Спустя время призналась: «Какая же я была дура, что ушла!» Она отправилась к Владимиру Ковалёву, который, закончив карьеру, стал тренировать.

Член сборной команды СССР, серебряный призер чемпионата Европы 1988 г. Кира Иванова во время выступления на чемпионате СССР по фигурному катанию. | Источник: РИА "Новости"

Красивый, яркий, взбалмошный, плохо уживавшийся с начальством («По отношению к Володе наши спортивные руководители словно задались целью всё время воспитывать его искусственно создаваемыми трудностями», — рассказывала Елена Чайковская). Но Киру это не смущало. Все вокруг знали: она в него влюблена.

Дуэт стартовал со скандала — Иванову дисквалифицировали и отцепили от сборной. Формально вроде как за то, что не явилась на допинг-контроль после Спартакиады. Но в 1982 г. допинг вообще мало кого интересовал, а уж тем более на Спартакиаде. Всё было похоже на то, что фигуристку и тренера, загулявших после соревнований, решили проучить.

Что уже там сработало, непонятно — дисквалификация, химия, возникшая между женщиной и мужчиной, или амбиции (а по словам хореографа Аллы Капрановой, работавшей с Ивановой, самоотдачи там было хоть отбавляй). Но факт: вернувшись на лёд, Кира доехала до Олимпиады-1984 в Сараеве в лучшей своей форме. Чего не скажешь о Водорезовой, хоть та и подошла к Играм с солидным портфолио — призёр чемпионатов Европы, мира. Ревматоидный полиартрит, который обнаружили у Лены ещё в 15 лет, к 21 году вымотал её. «Не из-за болей, а потому что психологически устала: чередовать лёд и больничную койку было морально сложно», — объясняла она «АиФ». Место Водорезовой в Сараеве оказалось лишь восьмым. Иванова же в 1984 г. сделала то, во что Госкомспорт уже не верил: завоевала олимпийскую медаль. Первая бронза в истории советского женского одиночного катания — она уступила лишь американке Самнерс и легендарной Катарине Витт.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Q2uNj9JXIKs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Великолепная техника и улыбка — последующие 4 года Кира увозила серебро с каждого чемпионата Европы. Но золота так и не вышло. На следующей Олимпиаде в Калгари она ошиблась, упала, стала седьмой. И в 25 лет закончила карьеру. А в 38 лет под скупые сводки ОВД закончилась и жизнь: «Тело спортсменки было обнаружено соседями в её квартире вечером 20 декабря 2001 г. По предварительным данным, смерть наступила примерно двое суток назад, на её теле обнаружены множественные ножевые ранения в области сердца».

«Мне страшно»

XXI Международный турнир по фигурному катанию на призы газеты "Москоу ньюс". Победительницы турнира (слева направо) Д. Тренэри (США, II место), Кира Иванова (СССР, I место), Анна Кондрашова (СССР, III место). Дворец спорта Центрального стадиона имени В.И. Ленина. | Источник: РИА "Новости"

Что вместили в себя эти 13 лет между? До свадьбы с Ковалёвым дело так и не дошло. Кира вышла замуж за артиста балета, но вскоре развелась. Стала работать в Театре ледовых миниатюр, там встретила второго мужа — Константина Тарелина, отправилась с ним на заработки в школу фигурного катания в Турцию.

«Возможно, я совершила самую большую ошибку в жизни. Мне не нужно было уезжать из России. И дело не только в турецких нравах. Я потеряла ребёнка… Ещё неродившегося ребёнка. Уже через 2 недели после нашего приезда в Стамбул стало ясно, что я беременна. За это по условиям контракта нам грозили серьёзные штрафы. Ну почему я согласилась сделать аборт?!» — писала Иванова в дневнике, который приводят авторы документального фильма «Смерть фигуристки».

Ошибка, возвращение домой, смерть бабушки, самоубийство младшей сестры (по официальной версии, отравление неизвестным веществом). Новая запись: «Мне страшно. От меня уходят самые близкие и родные люди. Бабушка и Лена в могиле. Володя Ковалёв, Алла Викторовна Капранова, Ирина Ивановна Аниканова — давно за границей. У них своя жизнь. Если от меня уйдёт и Костя, я останусь совсем одна».

Кира выпивала, чтобы глушить страх. И произошло то, чего она боялась: Костя ушёл. Была ещё работа, она тренировала в «Динамо». Но и в зал Иванова всё чаще приходила нетрезвой — это видели коллеги, родители учеников. На все вопросы — ответ: «Вы не понимаете — от меня муж ушёл».

Ученики — единственные, кому она ещё была нужна, — тоже стали от неё уходить. Тогда Кира, собрав остаток воли, сдалась в наркодиспансер, потом — снова и снова, лежала там 5 раз. «Лечилась от своего недуга, — подтверждал бывший глава Федерации фигурного катания Валентин Писеев. — А он продолжал преследовать её. И, к сожалению, победил. Кира не выдержала неурядиц в личной жизни, не смогла справиться с нахлынувшим одиночеством».

Версию о грабителе, убившем Иванову, чтобы забрать её медали, следователи отмели сразу — награды она раньше продала сама. Преступника так и не нашли, зато нашли зашкаливающую дозу алкоголя в крови Киры.

Через несколько месяцев после смерти Ивановой и через 16 лет после её выступления в Сараеве наша фигуристка вновь взяла медаль Олимпиады — серебро у Ирины Слуцкой в Солт-Лейк-Сити (2002 г.). Ещё спустя 12 лет в женском одиночном катании наконец случилось золото: Сочи-2014 и Аделина Сотникова. Подготовила Сотникову Водорезова (в замужестве Буянова).

Не соскользни Кира в пропасть, она, быть может, тоже стояла бы сейчас рядом со своей сверкнувшей ученицей. «Воспитанники её непременно были в призёрах на юношеских соревнованиях, — вспоминал В. Писеев. — Хотя поначалу она не имела в “Динамо” хороших условий для тренировок. Но не жаловалась. Тренер из неё получился классный».