«Не верю в оправдания Валиевой». Автор скандальных фильмов о допинге Зеппельт разобрал дело и обвинил Тутберидзе

Скандально известный в России немецкий журналист, автор громких фильмов о допинге в нашей стране Хайо Зеппельт высказался об истории с фигуристкой Камилой Валиевой, в пробе которой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Зеппельт дал интервью американскому блогеру Дейву Лизу на ютуб-канале TheSkatingLesson.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/P9qmRSuriA4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— CAS позволил Камиле Валиевой участвовать в личном турнире Олимпиады. К чему приведет этот процесс?

— Следующими шагами в этом деле будут судебные разбирательства, которые будут проводиться РУСАДА. Вряд ли они будут непредвзяты в этом вопросе, но это обычная процедура, поэтому РУСАДА будет самостоятельно нести ответственность за все, что будет происходить с кейсом Валиевой.

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— Что произойдет, если в итоге РУСАДА не отстранит ее и не предъявит никаких обвинений? Какая будет позиция WADA, МОК?

— Думаю, если РУСАДА решит не наказывать и не банить Камилу или просто дать ей мягкое предупреждение, то WADA обжалует это решение. Я могу представить себе это, потому что, по крайней мере, косвенно, но МОК участвует в этих делах, да и другие стороны кейса могут присоединиться к этому разбирательству в CAS в Лозанне. Тем более мы наконец узнали, что в начале всего этого дела РУСАДА отстранило ее, а всего лишь через день так называемый дисциплинарный комитет агентства объявил, что отстранение снято и она может участвовать в соревнованиях. Для меня это является четким маркером, который указывает на то, что в России все еще есть люди, которые, очевидно, все еще не хотят следовать правилам.

— Сколько времени может занять этот процесс?

— Если честно, мы еще абсолютно не знаем, что будет дальше. Непонятно, повлияет ли на разбирательство нынешняя мировая ситуация. Понятия не имею, произойдет ли это в ближайшие недели, месяцы или займет гораздо больше времени. Возможно, есть люди, которые действительно заинтересованы в том, чтобы отложить весь процесс по очевидным причинам. Но моя точка зрения касательно оправданий Камилы, которые были озвучены широкой публике, как мне кажется, не заслуживает доверия, потому что у меня была возможность видеть то, что WADA написала в своем заявлении после заседания CAS в Пекине. Было совершенно ясно, что WADA не поверила словам адвокатов Валиевой. Было очевидно, что WADA имеет довольно четкую точку зрения касательно всего происходящего. На данный момент это означает, что мы говорим о процедуре, которая начнется с пробы «А», но мы ничего не знаем о пробе «В» — в текущей ситуации очевидно, что WADA подозревает Валиеву в намеренном употреблении допинга.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3beab1bdb56ab6c39b22" data-vnd="3beab1bdb56ab6c39b22" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3beab1bdb56ab6c39b22" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Ее адвокаты сказали, что Валиева принимала гипоксин, так как нуждалась в нем для лечения сердца. Врачи разошлись во мнениях, даже два российских врача были не согласны друг с другом касательно препарата. Но в итоге было объявлено, что Камила случайно приняла триметазидин из-за своего дедушки. Что вас зацепило в словах ее адвокатов?

— Я не верю. Вот что я думаю: все оправдания, учитывая обстоятельства и доказательства, о которых юристы говорили на заседании, очень странные. Если принимать во внимание все произошедшее, то можно сделать вывод, что все люди не заслуживают доверия, а сложившаяся ситуация подтверждает эту мысль. Верить в то, что она пила из того же стакана что и ее дедушка, означало бы не только, что это максимально редкая ситуация.

Эксперты говорят, что попадание чужой ДНК через стакан практически невероятно. Я бы тоже сказал, что все это звучит неправдоподобно. Если и другие факты, например то, что у ее дедушки был рецепт, очевидно полученный в больнице, но подтвердить его правдоподобность было невозможно. Сторона Валиевой даже не смогли предоставить никаких чеков, которые бы подтвердили покупку лекарства, но тут я могу ошибаться. В любом случае все доказательства не выглядят особенно правдоподобными.

— К тому же чемпионат России проходил в Санкт-Петербурге, а дедушка живет в Москве.

— Этого мы знать не можем, она в любом случае много путешествует, Камила сказала, что проводит очень много времени со своим дедушкой. Мы понятие не имеем, сколько длится то самое окно, во время которого можно обнаружить препарат — мы ни в чем не уверены. Даже в том, когда был взят тест, когда она якобы попила из этого стакана — ничего. Я бы не стал обсуждать этот вопрос просто потому, что у нас практически нет никаких конкретных данных. Как я уже говорил, все доказательства не кажутся мне действительно надежными на данный момент.

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— Как вы считаете, почему РУСАДА обнародовала результаты? Некоторые атлеты, которые имеют защищенный, статус могли бы и не узнать о положительной пробе, тем более она должна была быть звездой этих Олимпийских игр. Что-то пошло не так со стороны РУСАДА?

— У них не было выбора: они были обязаны сообщить о кейсе, иначе представьте себе, что произошло бы, не сделай они этого. Пару лет назад РУСАДА было в эпицентре огромного скандала с допингом, который произошел в России. За ними до сих пор следят внимательно: любая ошибка, тем более такая крупная, может привести к еще одному бану или каким-то санкциям. Так что у них не было выбора, они должны были сделать это.

Мне «нравится», как все это произошло: у РУСАДА не было выбора, им пришлось отстранить Камилу. Но днем позже, всего одним, их собственный дисциплинарный комитет сказал, что не будет отстранять ее. Они могли заявить о том, что независимы от РУСАДА и делать, что хотят. Это могло бы объяснить то, как работает эта система. Как я уже сказал, у РУСАДА не было выбора — теперь мы действительно с большим интересом наблюдаем за тем, чтобы выяснить независимы ли они на самом деле или нет. Это еще один пример, когда они могут продемонстрировать миру свои положительные изменения, которые произошли за последние пару лет, если они, конечно же, есть.

— Многие очень критично относятся к тому, что шведской лаборатории потребовалось целых шесть недель для проверки пробы. Что вы знаете об оправданиях задержки?

— Существует два оправдания: первое состоит в том, что из-за ковида в лаборатории Стокгольма не хватало людей для выполнения работы в обычном масштабе. Второе: РУСАДА не запросило срочную проверку, что они могли сделать, но не сделали. Этого я не понимаю: они точно знали, что Валиева поедет на Олимпиаду.

С другой стороны, они могли не думать о том, что допинг-проба может быть положительной. Может быть, стоить взять во внимание, что некоторые люди в России как Этери Тутберидзе или их печально известный врач Филипп Шветский, который был вовлечен в практику использование ксенона спортсменами в прошлом — все это, возможно, не является частью государственного допинга, а только индивидуальный кейс. Какие-то люди просто не знают или не хотят знать об этом.

— Давайте поговорим о Тутберидзе и Шветском. Они стали известны в фигурном катании примерно в одно время после 2010 года, когда поднялись в профессиональных кругах. Доктор Шветский был забанен за случаи с семью гребцами с 2007 по 2010 год. По-вашему, как он вообще оказался в фигурном катании? Врач, отбывший дисквалификацию, вновь оказывается в большом спорте.

— Что я могу сказать о допинге в фигурном катании? Особо ничего, так как я не являюсь экспертом в этом виде спорта, поэтому я понятия не имею, почему в 2010-м или позже Шветский внезапно стал частью фигурного катания в России.

Но на тот момент он был печально известен из-за допинговых кейсов, может быть, это и стало причиной, по которой кто-то захотел работать с ним. Мы знаем, что он занимался научной работой, которая была посвящена ксенону, это значит, что он был и своего рода ученым. Возможно, его навыки и знания хотели использовать для улучшения характеристик совсем юных спортсменов. Но мы должны понимать одну вещь: если ему было предъявлено обвинение в использовании запрещенных методов при работе с гребцами, то это означает, что взял всю ответственность за случившееся на себя, чтобы избежать наказаний для спортсменов. В сухом остатке это значит, что он был виновен в распространении допинга и уже признался в этом. Затем его наказание сократили с 4 до 2 лет — это помогло ему вернуться в спорт.

Так как мы знаем, что это время в России существовала масштабная допинговая культура, возможно, люди думали, что их спорт не сможет работать без допинга, поэтому им нужные такие ребята, как он, так называемые «эксперты в допинге», которых привлекали и в фигурное катание. Я не уверен насчет ксенона, который может оказывать хорошую помощь юным спортсменам, но могу сказать, что использование ксенона будет давать один и тот же эффект всем атлетам, независимо от возраста. Если вы будете принимать его, он поможет вам легче дышать и получать больше кислорода — в каком-то смысле это тоже допинг.

Первый сюжет на немецком телевидении был выпущен в 2014 году совместно с экономистом, и мы рассказывали, что по нашим оценкам целые сотни российских спортсменов, в том числе и олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, использовали ксенон. Но я должен упомянуть, что на тот момент он не был запрещен, так что они просто использовали лазейку, которую нашли. С момента, как мы рассказали эту историю, то есть сразу после Олимпиады в 2014, прошло всего несколько месяцев, после чего ксенон был запрещен WADA. В это же время Шветский занимался своей научной работой о ксеноне, поэтому можно догадаться, что вещество было запрещено, но это не стало для Шветского весомой причиной для прекращения научной работы, как для изучения возможного метода его применения в спорте.

— Но он продолжил работу после этого, судя по вашим словам.

— Да, он работал над этим дальше с 2016—2017 года. Мы опубликовали статью во время Олимпиады в Сочи, поэтому это прямое доказательство.

— Говорят, что у него есть бизнес по импорту ксенона.

— Честно говоря, не знаю об этом. Если вы спрашиваете меня, возможно ли это, я бы сказал: «Да, я могу такое представить».

— Вы сталкивались с подобными случаями в других видах спорта, когда анестезиолог работал врачом команды и находился рядом с бортом на соревнованиях?

— Не знаю. Но это не значит, что такого не существует. Обычно я не исследую прошлое спортивных врачей, поэтому могут быть другие люди, которые работают в клиниках в этом направлении и одновременно выполняют задачи в спорте. Но я не знаю точное количество таких примеров.

— Его стали видеть в фигурном катании очень часто. То есть ты видишь его с Тутберидзе за бортом, потом сидящим в «кисс энд край» со спортсменами.

— Логично, что он использовал свой, так скажем, научный опыт для работы со спортсменами. Это вполне вероятный сценарий.

— По вашему опыту, за допинг всегда платит российское государство? Или спортсмены оплачивают самостоятельно? Широко обсуждается тот факт, что Камиле Валиевой всего 15 лет. Как много знала она? Что знали тренеры? Вы говорили о пачках витаминов и добавок, которые дают спортсменам. С какого возраста это начинается?

— Не знаю, с какого возраста это начинается, но это точно система. Когда я говорю о допинговой системе в Восточной Германии, я вспоминаю юных пловчих, которым было 12−13−14 лет. У них стояли коробочки с таблетками возле бассейна, и они должны были их принимать перед врачом или тренером. Этот случай я помню из моей работы 20 или 30 лет назад.

— Вы писали о коробках с витаминами, которые дают спортсменам по указанию государства. Очевидно, что она начала тренироваться на высоком уровне в достаточно юном возрасте. Обычно это 9−10 лет. Как рано это начинается?

— Не знаю о ситуации в России, потому что я не настолько глубоко погружен в исследование фигурного катания. Но что я точно могу сказать, это шаблон. Шаблон, который напоминает мне времена восточной Германии, когда я делал то исследование с пловчихами. Абсолютно идентичный сценарий.

Из того, что я слышал, когда спортсмены спрашивали: «Что это?», им отвечали: «Пожалуйста, не спрашивай об этом и выпей, это витамины». Позже они поняли, что это были не витамины, а анаболические стероиды. Вы знаете о побочных эффектах анаболических стероидов и передозировкой, когда спортсмены принимают их слишком много. Это было очень опасно и рискованно для здоровья, но это система в Восточной Германии. Все, что я слышал о Тутберидзе, напоминает мне о похожей ситуации.

— У России не было флага на Олимпиадах с 2016 года, они не могут использовать название страны, их гимн не включают. Вы видите предпринятые шаги для того, чтобы изменить допинговую политику?

— Мне запрещено въезжать в Россию. Конечно, в текущей ситуации я бы туда и не поехал. Но в 2018 году меня не впустили в Россию на чемпионат мира по футболу и аннулировали визу. Немецкая служба безопасности сказала мне, что это может быть рискованно. Позже ФИФА ответила им, что виза должна быть предоставлена, так как это международный турнир по футболу, а не российский. Тогда я не поехал, а теперь мне запрещен въезд в страну.

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Мне сложно говорить о том, что в России что-то улучшилось. Честно говоря, я сомневаюсь, что культуру допинга, существующую десятилетиями в этой стране, можно изменить за такой короткий промежуток времени. Нужно сменить ответственных за это людей, но я этого не вижу в России. Наоборот, они поощряют таких людей, как Тутберидзе, за их успехи. У них есть определенный подход к большому спорту. Для России это, очевидно, патриотично, когда спортсмены исполняют обязательства перед страной. Если ты не поменяешь свое отношение и свой подход к большому спорту в целом, у тебя будут сложности с изменением отношения к допингу и всему, что искусственным образом улучшает выступление.

То, что случилось в 2018—2019 годах, подчеркивает мою точку зрения, потому что после огромного допингового скандала в России существовали целые списки из московской лаборатории, которые должны были быть переданы в WADA, но их подделали, чтобы скрыть еще большее количество случаев допинга. Это означает, что когда они должны были помочь улучшить ситуацию и прояснить все это, даже тогда они пытались подделать документы и лгать. У меня есть определенные сомнения, что произошло действительно глобальное улучшение за последние годы.