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12:23 (мск), источник: wmj.ru

Загитова предстала в домашней обстановке и очаровала поклонников

Фигуристка показала снимок в расслабленном образе.

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19-летняя Алина Загитова не только талантливая фигуристка, но еще и настоящая красавица. Поклонники не перестают восхищаться внешними данными спортсменки и всегда с нетерпеньем ждут ее новые фото. Сама девушка активно показывает свою жизнь в социальных сетях и часто общается с подписчиками.

Источник: Официальный аккаунт Алины Загитовой в Telegram

На этот раз Загитова порадовала фанатов снимком в домашней обстановке. На кадре фигуристка предстала в расслабленном образе в окружении любимых питомцев. В качестве наряда для дома Алина выбрала спортивный костюм графитового оттенка и распустила свои роскошные волосы.

Ранее Загитова показала праздничный декор спальни. Комната фигуристки выполнена в бело-кремовой цветовой гамме. Пространство спальни украшают живые цветы и мягкие игрушки.

К слову, недавно Загитову заподозрили в романе с хоккеистом. Им оказался 21-летний форвард «Ак Барса» и сборной России Дмитрий Воронков. Молодому человеку еще с юного возраста пророчили отличное хоккейное будущее. Эксперты называют его не самым талантливым, но определенно самым трудолюбивым спортсменом.

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