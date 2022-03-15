Загитова предстала в домашней обстановке и очаровала поклонников

19-летняя Алина Загитова не только талантливая фигуристка, но еще и настоящая красавица. Поклонники не перестают восхищаться внешними данными спортсменки и всегда с нетерпеньем ждут ее новые фото. Сама девушка активно показывает свою жизнь в социальных сетях и часто общается с подписчиками.

На этот раз Загитова порадовала фанатов снимком в домашней обстановке. На кадре фигуристка предстала в расслабленном образе в окружении любимых питомцев. В качестве наряда для дома Алина выбрала спортивный костюм графитового оттенка и распустила свои роскошные волосы.

Ранее Загитова показала праздничный декор спальни. Комната фигуристки выполнена в бело-кремовой цветовой гамме. Пространство спальни украшают живые цветы и мягкие игрушки.

К слову, недавно Загитову заподозрили в романе с хоккеистом. Им оказался 21-летний форвард «Ак Барса» и сборной России Дмитрий Воронков. Молодому человеку еще с юного возраста пророчили отличное хоккейное будущее. Эксперты называют его не самым талантливым, но определенно самым трудолюбивым спортсменом.