Александра Трусова объяснила эмоциональную реакцию на второе место на Олимпиаде в Пекине

Напомним, Трусова разрыдалась по окончании соревнований и не хотела выходить на награждение. В частности, Александра сказала: «У всех есть золотая медаль, а у меня нет».

"Атмосфера на Олимпиаде отличается от всех других стартов. Абсолютно другие ощущения, всё по-другому. Атмосфера хорошая, все очень поддерживали.

Решение о пяти четверных конечно, принимала я, даже перед произвольной мне предлагали убрать сальхов, оставить четыре. Но никто особо со мной не спорил. Потому что бесполезно? Да, все знают. Я шла к этому, хотела сделать именно на Олимпиаде, готовилась к этому.