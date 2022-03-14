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20:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Александра Трусова объяснила эмоциональную реакцию на второе место на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила сверхэмоциональную реакцию на второе место в личных соревнованиях на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

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Источник: Чемпионат.com

Напомним, Трусова разрыдалась по окончании соревнований и не хотела выходить на награждение. В частности, Александра сказала: «У всех есть золотая медаль, а у меня нет».

"Атмосфера на Олимпиаде отличается от всех других стартов. Абсолютно другие ощущения, всё по-другому. Атмосфера хорошая, все очень поддерживали.

Решение о пяти четверных конечно, принимала я, даже перед произвольной мне предлагали убрать сальхов, оставить четыре. Но никто особо со мной не спорил. Потому что бесполезно? Да, все знают. Я шла к этому, хотела сделать именно на Олимпиаде, готовилась к этому.

Сейчас реакция на результат была бы такой же? Да«, — приводит слова Трусовой сайт “Матч ТВ”.

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