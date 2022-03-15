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15:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Никуда не уезжаем, я горжусь Россией»: Плющенко — о планах на будущее

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился планами на будущее.

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Источник: РИА "Новости"

39-летний тренер отметил, что он и его семья не собираются покидать Россию.

«Мы никуда не уехали и не собираемся уезжать. Мы не сдаем свои катки, у меня здесь каждый день занимается полноценная школа, мы не сдаем в аренду катки, мы трудимся, работаем и за границу не собираемся никуда уезжать. Да, действительно, я горжусь своей страной, своими людьми, своим народом, российским, русскими. Я горд тем, что я русский», — сказал Плющенко.

Помимо двух золотых олимпийских наград, в активе Плющенко три победы на чемпионата мира и семь золотых медалей чемпионатов Европы.

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