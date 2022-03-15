«Никуда не уезжаем, я горжусь Россией»: Плющенко — о планах на будущее
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился планами на будущее.
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился планами на будущее.
39-летний тренер отметил, что он и его семья не собираются покидать Россию.
«Мы никуда не уехали и не собираемся уезжать. Мы не сдаем свои катки, у меня здесь каждый день занимается полноценная школа, мы не сдаем в аренду катки, мы трудимся, работаем и за границу не собираемся никуда уезжать. Да, действительно, я горжусь своей страной, своими людьми, своим народом, российским, русскими. Я горд тем, что я русский», — сказал Плющенко.
Помимо двух золотых олимпийских наград, в активе Плющенко три победы на чемпионата мира и семь золотых медалей чемпионатов Европы.