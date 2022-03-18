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Евгений Плющенко: С удовольствием поеду и выступлю в ДНР

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил, почему собирается ехать в ДНР.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Это мое желание. Я готов эту идею предложить Министерству спорта РФ, — сказал Плющенко “СЭ”. — Если меня поддержат, то я с удовольствием поеду и выступлю в ДНР. Это давнее желание. Я готов это сделать. Неожиданный поворот? Смотря для кого. Вы меня просто не знаете. Думаете, если смотреть посты в Instagram у человека, то можно узнать его? Нет, конечно. Посмотрим, что будет. Если Министерство спорта не против, то я с удовольствием поеду. Не исключаю, что многие российские фигуристы, если я к ним обращусь, тоже поедут. Надеюсь, они не побоятся».

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