Дворец «Хрустальный» больше не будет частью «Самбо-70»

«Хрустальный» больше не будет входить в «Самбо-70». Он будет объединяться с другими ледовыми дворцами. Это уже происходит, в Москве идёт реорганизация. Всех пугают перемены, все во взволнованном состоянии. Чем это продиктовано — не очень понятно«, — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Андреем Панковым.