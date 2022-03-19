В WADA рассчитывают, что РУСАДА завершит расследование дела Валиевой до 8 августа

«Согласно международному стандарту по обработке результатов в интересах справедливого и эффективного спортивного правосудия нарушения антидопинговых правил должны расследоваться своевременно, — сказали в пресс-службе. — Вне зависимости от вида нарушения антидопинговых правил и за исключением случаев, связанных с находящимися вне контроля антидопинговой организации сложными вопросами и задержками со стороны спортсмена, антидопинговые организации должны сделать все, чтобы завершить обработку результатов и провести слушание в первой инстанции в течение шести месяцев с момента уведомления [о нарушении антидопинговых правил]».

Сотрудник пресс-службы Всемирного антидопингового агентства уточнил, что уведомление было сделано 8 февраля. «Что касается расследования, проводимого в окружении спортсменки, то я не могу его комментировать, поскольку оно продолжается», — заключил собеседник ТАСС.

25 декабря 2021 года, на следующий день после завершения соревновательной части чемпионата России по фигурному катанию, Валиева сдала допинг-пробу, которая была направлена в аккредитованную WADA лабораторию в Стокгольме. В январе фигуристка выступила на чемпионате Европы в Таллине, где заняла первое место. 7 февраля вместе с другими российскими фигуристами она завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. При этом все результаты допинг-проб, взятых у спортсменки после 25 декабря, были отрицательными.

8 февраля лаборатория Стокгольма сообщила, что в пробе российской фигуристки от 25 декабря был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, попадающий под классификацию S4 списка WADA (гормоны и модуляторы метаболизма). Он используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, нормализуя энергетический метаболизм клеток. Препарат не оказывает никакого влияния на результаты спортсменов, но его использование запрещено как в соревновательный, так и во внесоревновательный период.