Американский журналист рассказал, что россияне потеряют квоты из-за пропуска ЧМ-2022

"Если ISU не изменит правила, то у россиян будет по одной квоте в каждом виде на следующий ЧМ, где им разрешат выступить. Этот участник должен будет попасть в топ-2, чтобы заполучить три квоты или попасть в топ-10, чтобы получить два места.