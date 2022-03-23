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01:26 (мск), источник: Sport24

Американский журналист рассказал, что россияне потеряют квоты из-за пропуска ЧМ-2022

Американский журналист Филип Херш предположил, как в будущем скажется на России отстранение от чемпионата мира — 2022, который пройдет на этой неделе во Франции.

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Источник: Sport24

"Если ISU не изменит правила, то у россиян будет по одной квоте в каждом виде на следующий ЧМ, где им разрешат выступить. Этот участник должен будет попасть в топ-2, чтобы заполучить три квоты или попасть в топ-10, чтобы получить два места.

Отсутствие на предстоящем ЧМ окажется влияние на фигурное катание в России в долгосрочной перспективе", — написал Херш в соцсетях.

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