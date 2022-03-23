Американский журналист рассказал, что россияне потеряют квоты из-за пропуска ЧМ-2022
Американский журналист Филип Херш предположил, как в будущем скажется на России отстранение от чемпионата мира — 2022, который пройдет на этой неделе во Франции.
Американский журналист Филип Херш предположил, как в будущем скажется на России отстранение от чемпионата мира — 2022, который пройдет на этой неделе во Франции.
"Если ISU не изменит правила, то у россиян будет по одной квоте в каждом виде на следующий ЧМ, где им разрешат выступить. Этот участник должен будет попасть в топ-2, чтобы заполучить три квоты или попасть в топ-10, чтобы получить два места.
Отсутствие на предстоящем ЧМ окажется влияние на фигурное катание в России в долгосрочной перспективе", — написал Херш в соцсетях.