Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
ЦСКА
36
Хоккей. НХЛ
24.03
Торонто
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
24.03
Баффало
Питтсбург
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Трактор
17
Хоккей. НХЛ
24.03
Колорадо
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
24.03
Анахайм
Чикаго
Все события
Фоторепортажи
38Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
20:58 (мск), источник: Sport24

Фигуристку Шаботову исключили из сборной Украины за лайк поста Плющенко в поддержку спецоперации

Родившаяся в России фигуристка Анастасия Шаботова исключена из сборной Украины по фигурному катанию приказом Министерства молодежи и спорта. Об этом сообщается на официальном сайте Украинской федерации фигурного катания на коньках.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По данным украинских СМИ, уроженка Москвы поставила лайк под постом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который поддержал спецоперацию ВС РФ на Украине.

«Да, действительно, я горжусь своей страной, своими людьми, своим народом. Я горд, что я русский. Ни в коем случае я не радуюсь тому, что происходит сейчас на Украине, но это неизбежная специальная операция», — сказал Плющенко на видео в одной из социальных сетей.

16-летняя Шаботова — двукратная чемпионка Украины (2020, 2021), представляла страну на Олимпийских играх в Пекине, где заняла последнее место в короткой программе.

24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

 «Смотрите, какая…» Русская модель, бросившая Тимати, выложила фото в откровенном купальнике
«Грудь пятого размера, но вскоре выяснилось – *****». Как советского хоккеиста обманула эффектная красавица
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь