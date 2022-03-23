Фигуристку Шаботову исключили из сборной Украины за лайк поста Плющенко в поддержку спецоперации

По данным украинских СМИ, уроженка Москвы поставила лайк под постом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который поддержал спецоперацию ВС РФ на Украине.
«Да, действительно, я горжусь своей страной, своими людьми, своим народом. Я горд, что я русский. Ни в коем случае я не радуюсь тому, что происходит сейчас на Украине, но это неизбежная специальная операция», — сказал Плющенко на видео в одной из социальных сетей.
16-летняя Шаботова — двукратная чемпионка Украины (2020, 2021), представляла страну на Олимпийских играх в Пекине, где заняла последнее место в короткой программе.
24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.