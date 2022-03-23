Фигуристку Шаботову исключили из сборной Украины за лайк поста Плющенко в поддержку спецоперации

«Да, действительно, я горжусь своей страной, своими людьми, своим народом. Я горд, что я русский. Ни в коем случае я не радуюсь тому, что происходит сейчас на Украине, но это неизбежная специальная операция», — сказал Плющенко на видео в одной из социальных сетей.