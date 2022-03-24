Канадская журналистка обрадовалась отсутствию российских фигуристов на ЧМ

Журналистка обратила внимание на то, что в женском одиночном катании ни одна фигуристка не исполнила тройной аксель, однако не посчитала это большой помехой. «Какой же нормальный турнир в сравнении с сумасшедшей драмой на Олимпийских играх. Выдохнем с облегчением: нет ни российских спортсменов, ни судей», — сказала она.