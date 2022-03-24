Александр Жулин: что за чемпионат мира без россиянок? Это цирк какой-то
Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о чемпионате мира в Монпелье (Франция), который проходит без россиян.
Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о чемпионате мира в Монпелье (Франция), который проходит без россиян.
Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах.
«Это цирк какой-то. Что за чемпионат мира без россиянок? Всё равно что хоккей провести без Канады, США и России. Абсолютно не интересно», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Короткую программу в женских соревнованиях на ЧМ выиграла японка Каори Сакамото.