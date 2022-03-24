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12:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Жулин: что за чемпионат мира без россиянок? Это цирк какой-то

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о чемпионате мира в Монпелье (Франция), который проходит без россиян.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах.

«Это цирк какой-то. Что за чемпионат мира без россиянок? Всё равно что хоккей провести без Канады, США и России. Абсолютно не интересно», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Короткую программу в женских соревнованиях на ЧМ выиграла японка Каори Сакамото.

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