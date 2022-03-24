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19:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Стерва из Канады»: на ЧМ разразился скандал вокруг фигуристки-чемпионки

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил двух комментаторов, оскорбивших олимпийскую чемпионку канадскую фигуристку Меган Дюамель во время прямой трансляции чемпионата мира во французском Монпелье.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Дюамель раскритиковала работу комментаторов на чемпионате мира. По ее словам, они сочувствовали российским фигуристам, которые не были допущены до соревнований из-за ситуации на Украине. После этого комментаторы во время трансляции на YouTube-канале ISU, предполагая, что вещание не продолжается, рассуждали, понравится ли Дюамель их комментарии. Один из них назвал фигуристку «стервой из Канады».

«После короткой программы спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в эфир попали неуважительные высказывания двух комментаторов, работающих на весь мир. В спорте и в нашем обществе нет места оскорбительным и уничижительным высказываниям, замечаниям и поведению. ISU предпринял мгновенные действия со своим поставщиком услуг, чтобы немедленно отстранить обоих комментаторов, Ни один из них не будет освещать какие-либо будущие соревнования по фигурному катанию для ISU», — говорится в сообщении на странице ISU в Twitter.

ISU принес извинения Дюамель за неуместное и неприемлемое поведение комментаторов.

Ранее Дюамель несколько раз публично критически высказывалась в адрес российских фигуристов и тренеров. В частности, она раскритиковала россиянок Алину Загитову и Евгению Медведеву, которые сидели на трибунах без масок на Олимпийских играх в Пекине.

Дюмель 36 лет. Она завоевала золотую медаль в паре с Эриком Рэдфордом на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в командном турнире. Также на ее счету серебро Игр-2014 в командных соревнованиях и бронза Игр-2018 в парном катании.

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