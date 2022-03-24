Тренер сборной России описал реакцию Тутберидзе на допинг-скандал с Валиевой

«Тутберидзе ходила серая по олимпийской деревне. Я ее видел после короткой программы: у нее было такое земляное выражение лица», — заявил Яшанькин. По его мнению, тренер испытала серьезное давление из-за ситуации с Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву до участия в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Россиянка заняла четвертое место.
Допинг-скандал вокруг фигуристки разгорелся после командного турнира, где россияне завоевали первое место. Были обнародованы результаты допинг-пробы Валиевой от декабря 2021-го, в которой были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Международный олимпийский комитет (МОК) отложил церемонию награждения призеров командного турнира и настаивал на отстранении спортсменки.