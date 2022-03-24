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19:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер сборной России описал реакцию Тутберидзе на допинг-скандал с Валиевой

Тренер по физподготовке сборной России по хоккею Дмитрий Яшанькин описал поведение Этери Тутберидзе на Олимпиаде в Пекине на фоне скандала с допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит «Газета.ru».

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Источник: Reuters

«Тутберидзе ходила серая по олимпийской деревне. Я ее видел после короткой программы: у нее было такое земляное выражение лица», — заявил Яшанькин. По его мнению, тренер испытала серьезное давление из-за ситуации с Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву до участия в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Россиянка заняла четвертое место.

Допинг-скандал вокруг фигуристки разгорелся после командного турнира, где россияне завоевали первое место. Были обнародованы результаты допинг-пробы Валиевой от декабря 2021-го, в которой были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Международный олимпийский комитет (МОК) отложил церемонию награждения призеров командного турнира и настаивал на отстранении спортсменки.

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