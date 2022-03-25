Американские фигуристы Книрим и Фрейзер выиграли ЧМ в парном катании
На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Монпелье (Франция), завершились соревнования спортивных пар.
На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Монпелье (Франция), завершились соревнования спортивных пар.
Победу одержала американская пара Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер.
Другая пара из США Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледюк, которая шла второй после короткой программы, не смогла завершить произвольный прокат. Партнёрша упала после исполнения параллельного тройного сальхова и долго не могла подняться. Эшли держалась за голову, со льда её увезли на носилках.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов не получили права защитить титул, завоёванный в 2021 году, так как были отстранены от участия в чемпионате мира вместе со сборной России.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция
Спортивные пары