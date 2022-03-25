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09:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Американские фигуристы Книрим и Фрейзер выиграли ЧМ в парном катании

На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Монпелье (Франция), завершились соревнования спортивных пар.

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Источник: Reuters

Победу одержала американская пара Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер.

Другая пара из США Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледюк, которая шла второй после короткой программы, не смогла завершить произвольный прокат. Партнёрша упала после исполнения параллельного тройного сальхова и долго не могла подняться. Эшли держалась за голову, со льда её увезли на носилках.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов не получили права защитить титул, завоёванный в 2021 году, так как были отстранены от участия в чемпионате мира вместе со сборной России.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция
Спортивные пары

  1. Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер (США) — 221,09
  2. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 199,55
  3. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) — 197,32
  4. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) — 191,74
  5. Минерва Фабьенне Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 189,61

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