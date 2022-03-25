Американские фигуристы Книрим и Фрейзер выиграли ЧМ в парном катании

Другая пара из США Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледюк, которая шла второй после короткой программы, не смогла завершить произвольный прокат. Партнёрша упала после исполнения параллельного тройного сальхова и долго не могла подняться. Эшли держалась за голову, со льда её увезли на носилках.