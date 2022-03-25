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12:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нет России? Нет проблем». Американская журналистка — о ЧМ по фигурному катанию

Американская журналистка Кристин Бреннан прокомментировала отсутствие российских спортсменов на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье.

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Источник: Reuters

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил россиян от международных турниров.

Вчера, 24 марта, на чемпионате мира завершились соревнования в парном катании. Победу одержали американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер.

«Нет России? Нет Китая? Нет проблем. Американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер принесли США первое с 1979 года золото ЧМ в парном катании», — написала журналистка на своей странице в социальной сети «Твиттер».

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