«Нет России? Нет проблем». Американская журналистка — о ЧМ по фигурному катанию
Американская журналистка Кристин Бреннан прокомментировала отсутствие российских спортсменов на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье.
Американская журналистка Кристин Бреннан прокомментировала отсутствие российских спортсменов на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил россиян от международных турниров.
Вчера, 24 марта, на чемпионате мира завершились соревнования в парном катании. Победу одержали американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер.
«Нет России? Нет Китая? Нет проблем. Американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер принесли США первое с 1979 года золото ЧМ в парном катании», — написала журналистка на своей странице в социальной сети «Твиттер».