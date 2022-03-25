Журналистка из США обрадовалась отсутствию российских фигуристов на ЧМ

Журналистка не увидела проблемы в том, что россиян, а также спортсменов из Китая не было на соревнованиях. Она обратила внимание на то, что американская пара впервые с 1979 года завоевала золото.

Ранее положительно оценила отсутствие россиян на соревнованиях и канадская журналистка Беверли Смит. Она назвала чемпионат мира нормальным турниром, противопоставив его Олимпийским играм с российскими участниками. Данный комментарий вызвал реакцию со стороны двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой.

25 марта американские фигуристы добились исторического успеха в парном катании. Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер принесли стране первое золото в дисциплине впервые за 43 года. Результат пары (221,09 балла) оказался ниже, чем у россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в 2021-м.