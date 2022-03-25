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14:23 (мск), источник: Аргументы и факты

Без Трусовой, но с Валиевой. Гид по Кубку Первого канала в Саранске

С 25-го по 27 марта в Саранске пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию, в котором выступят сильнейшие российские спортсмены, лишившиеся чемпионата мира, проходящего в эти же дни.

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Источник: РИА "Новости"

После отстранения ведущих российских фигуристов от чемпионата мира в национальной федерации быстро придумали альтернативу в виде Кубка Первого канала. Год назад похожий турнир уже проходил в Москве — и в целом зрителям очень понравился.

КПК заметно отличается форматом от привычного Гран-при в плане зрелищности. Все участники делятся на две команды, которые выбирают капитаны. В этот раз ими станут олимпийские чемпионы Анна Щербакова и Марк Кондратюк. Примет участие и еще одна чемпионка в командном турнире Камила Валиева, а вот вице-чемпионка Александра Трусова решила сделать паузу, в чем недавно лично призналась — она пока не отошла от потрясений Пекина.

Вот полный состав участников Кубка Первого канала, который будет разбит на две команды: «Красная машина» и «Время первых». Ведущими и группами поддержки команд будут Алина Загитова, Евгения Медведева, Алексей Ягудин и Максим Траньков.

Женщины: Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин.

Спортивные пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Как видно, в КПК принимают участие практически все сильнейшие за исключением Саши Трусовой, восстанавливающейся после травмы Алены Косторной, а также олимпийской пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

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В первый день соревнований саранские поклонники фигурного катания станут свидетелями прыжкового турнира. Все участники соревнований, за исключением танцевальных пар (в их программах нет прыжковых элементов), будут демонстрировать элементы из своих программ, а судьи будут выставлять оценки — точно так же, как на любом международном турнире. Победившая команда получит призовые баллы.

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В субботу зрителей ждут короткие программы у одиночников и ритм-танец у танцоров, а в воскресенье пройдут произвольные программы. Интерес вызывают, естественно, форма и состояние после проигрыша Олимпиады Камилы Валиевой — сумеет ли она в очередной раз продемонстрировать все свое мастерство, которое в Пекине пошатнула допинговая история. А также с новыми программами выйдут на лед Елизавета Туктамышева и Евгений Семененко. Об этом рассказал их тренер Алексей Мишин.

«Когда едешь со спортсменами на соревнования, то интересуют именно они и то, как они будут кататься. В этом и есть смысл нашей поездки в Саранск.

На этих соревнованиях два наших спортсмена представят новые короткие программы, предназначенные для соревнований следующего года. Мне интересно, как будут встречены эти программы. И проверить, насколько целесообразен этот достаточно нетрадиционный тренерский шаг.

Заранее ничего говорить не хотелось бы о программах. Конечно, ощущения человека и спортсмена — это лирика. Это их личное видение чего-то. Оно бывает разной степени накала — от размышлений до борьбы», — сказал Мишин.

Для всех поклонников фигурки сейчас остро стоит вопрос — смотреть или нет чемпионат мира, где нет наших, или же Кубок Первого канала намного интереснее? Ответить попыталась легендарная фигуристка Наталья Бестемьянова.

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«Безусловно, для нас всех Кубок Первого канала будет более интересным турниром, чем чемпионат мира без спортсменов сборной России. Уверена, иностранные специалисты в том числе будут следить за Кубком Первого канала, потому что там будут выступать сильнейшие фигуристы мира.

А что касается чемпионата мира, то лично для меня этот турнир все равно интересен, я буду его смотреть по возможности. Мы же не на всю жизнь отстранены — нужно следить за тенденциями мирового фигурного катания, понимать, что к чему, и оставаться в теме.

Думаю, любой профессионал будет следить за чемпионатом мира. Конечно, без наших ребят зрелищность этого соревнования упадет, но смотреть его стоит», — сказала Бестемьянова Sport24.

Расписание. Кубок Первого канала. Саранск

25 марта

Прыжковый фестиваль.

  • 18:00.

26 марта

Короткие программы.

  • 17:00 Первый канал (с 17:45)

27 марта

Произвольные программы.

  • 17:00 Первый канал (с 17:15).

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