Без Трусовой, но с Валиевой. Гид по Кубку Первого канала в Саранске

После отстранения ведущих российских фигуристов от чемпионата мира в национальной федерации быстро придумали альтернативу в виде Кубка Первого канала. Год назад похожий турнир уже проходил в Москве — и в целом зрителям очень понравился.

КПК заметно отличается форматом от привычного Гран-при в плане зрелищности. Все участники делятся на две команды, которые выбирают капитаны. В этот раз ими станут олимпийские чемпионы Анна Щербакова и Марк Кондратюк. Примет участие и еще одна чемпионка в командном турнире Камила Валиева, а вот вице-чемпионка Александра Трусова решила сделать паузу, в чем недавно лично призналась — она пока не отошла от потрясений Пекина.

Вот полный состав участников Кубка Первого канала, который будет разбит на две команды: «Красная машина» и «Время первых». Ведущими и группами поддержки команд будут Алина Загитова, Евгения Медведева, Алексей Ягудин и Максим Траньков.

Женщины: Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин.

Спортивные пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Как видно, в КПК принимают участие практически все сильнейшие за исключением Саши Трусовой, восстанавливающейся после травмы Алены Косторной, а также олимпийской пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

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В первый день соревнований саранские поклонники фигурного катания станут свидетелями прыжкового турнира. Все участники соревнований, за исключением танцевальных пар (в их программах нет прыжковых элементов), будут демонстрировать элементы из своих программ, а судьи будут выставлять оценки — точно так же, как на любом международном турнире. Победившая команда получит призовые баллы.

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В субботу зрителей ждут короткие программы у одиночников и ритм-танец у танцоров, а в воскресенье пройдут произвольные программы. Интерес вызывают, естественно, форма и состояние после проигрыша Олимпиады Камилы Валиевой — сумеет ли она в очередной раз продемонстрировать все свое мастерство, которое в Пекине пошатнула допинговая история. А также с новыми программами выйдут на лед Елизавета Туктамышева и Евгений Семененко. Об этом рассказал их тренер Алексей Мишин.

«Когда едешь со спортсменами на соревнования, то интересуют именно они и то, как они будут кататься. В этом и есть смысл нашей поездки в Саранск.



На этих соревнованиях два наших спортсмена представят новые короткие программы, предназначенные для соревнований следующего года. Мне интересно, как будут встречены эти программы. И проверить, насколько целесообразен этот достаточно нетрадиционный тренерский шаг.



Заранее ничего говорить не хотелось бы о программах. Конечно, ощущения человека и спортсмена — это лирика. Это их личное видение чего-то. Оно бывает разной степени накала — от размышлений до борьбы», — сказал Мишин.

Для всех поклонников фигурки сейчас остро стоит вопрос — смотреть или нет чемпионат мира, где нет наших, или же Кубок Первого канала намного интереснее? Ответить попыталась легендарная фигуристка Наталья Бестемьянова.

«Безусловно, для нас всех Кубок Первого канала будет более интересным турниром, чем чемпионат мира без спортсменов сборной России. Уверена, иностранные специалисты в том числе будут следить за Кубком Первого канала, потому что там будут выступать сильнейшие фигуристы мира.



А что касается чемпионата мира, то лично для меня этот турнир все равно интересен, я буду его смотреть по возможности. Мы же не на всю жизнь отстранены — нужно следить за тенденциями мирового фигурного катания, понимать, что к чему, и оставаться в теме.



Думаю, любой профессионал будет следить за чемпионатом мира. Конечно, без наших ребят зрелищность этого соревнования упадет, но смотреть его стоит», — сказала Бестемьянова Sport24.

Расписание. Кубок Первого канала. Саранск

25 марта

Прыжковый фестиваль.

18:00.

26 марта

Короткие программы.

17:00 Первый канал (с 17:45)

27 марта

Произвольные программы.