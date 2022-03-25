Французские фигуристы Пападакис и Сизерон установили новый мировой рекорд в ритм-танце

Результат дуэта составил 92,73 балла. Французы обновили собственное достижение, установленное на Олимпийских играх в Пекине. Тогда они показали результат 90,83 балла. Вторыми в ритм-танце на мировом первенстве стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (89,72), третьими — их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бейтс (87,51).

Российские и белорусские спортсмены не участвуют в чемпионате мира, поскольку 1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить спортсменов из этих стран от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в соревнованиях касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Пападакис 26 лет, Сизерону — 27, они являются олимпийскими чемпионами 2022 года и серебряными призерами Игр-2018. Также на счету фигуристов две победы в финалах Гран-при, они являются четырехкратными чемпионами мира и пятикратными чемпионами Европы.