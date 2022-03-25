Команда Щербаковой победила команду Кондратюка в прыжковом турнире на Кубке Первого канала

После трех раундов счет оказался равным — 2−2. После этого капитаны выбрали трех фигуристов, которые должны были исполнить каскады из двух прыжков или трех, если один из них ойлер.

Щербакова, Макар Игнатов и Андрей Мозалев выступали за красных. Кондратюк, Камила Валиева и Евгений Семененко — в составе синих. Щербакова показала лучший результат. Ее каскад четверной флип — тройной сальхов через ойлер был оценен на 20,86 балла. Общий счет — 54,78:49,54 в пользу красных.

Синяя команда: Валиева, Елизавета Туктамышева, Семененко, Александр Самарин, Майя Хромых, Вероника Жилина, Кондратюк (капитан), Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин.

Красная команда: Михаил Коляда, Мозалев, Игнатов, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Щербакова (капитан), Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.