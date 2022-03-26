Японка Сакамото завоевала золото чемпионата мира по фигурному катанию

Японка лидировала после короткой программы и выиграла произвольную, набрав в сумме 236,09 балла. Для японских фигуристок этот успех стал первым с 2014 года. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (217,70), которая принесла своей стране первую в истории награду мирового первенства в женском одиночном катании. Третье место у американки Алисы Лю (211,19).

Международный союз конькобежцев (ISU) на фоне событий на Украине отстранил спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой, в том числе от чемпионата мира по фигурному катанию. Российские фигуристки пять раз на шести предыдущих чемпионатах мира поднимались на высшую ступень пьедестала почета. В 2021 году победительницей чемпионата мира в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, выигравшая в феврале золотую медаль Олимпийских игр в Пекине. Сакамото заняла на Играх третье место.