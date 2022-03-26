Без Чена и Ханю. Японский фигурист Шома Уно выиграл чемпионат мира без олимпийских чемпионов
На чемпионате мира в Монпелье завершились соревнования в мужском одиночном катании. Победу одержал японец Шома Уно, за два проката набрав 312,48 балла.
На чемпионате мира в Монпелье завершились соревнования в мужском одиночном катании. Победу одержал японец Шома Уно, за два проката набрав 312,48 балла.
С большим отставанием серебро выиграл его соотечественник Юма Кагияма (297,6). Бронза досталась американцу Винсенту Чжоу (277,38).
24-летний Уно выиграл чемпионат мира впервые в карьере. Ранее японец дважды занимал четвертое место и один раз выиграл серебро, уступив только Нейтану Чену. Это мировое первенство олимпийский чемпион из США пропустил из-за травмы. Заменивший его Камден Пулкинен стал пятым, но при этом показал третий результат в произвольной программе — американца подвели низкие баллы в короткой программе.
Чемпионат мира из-за травмы также пропустил двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. На Олимпиаде японец занял четвертое место. Вместо него в Монпелье выступил Кадзуки Томоно и финишировал шестым.
Российские фигуристы не принимали участие в мировом первенстве из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU). Однако на турнире выступали спортсмены с русскими корнями. Лучшим из них стал Морис Квителашвили, тренирующийся в команде Этери Тутберидзе. Грузин стал четвертым, набрав 272,03 балла. Это стало его лучшим выступлением в сезоне.
На статус сенсации претендовал американец Илья Малинин. Самоназванный «бог четверных прыжков» набрал более 100 баллов за короткую программу и занял предварительное четвертое место после первого проката. Но повторить успех двухмесячной давности не удалось — в январе 17-летний Малинин дебютировал на взрослых стартах и сходу занял второе место на чемпионате США. Илья набрал 302 балла и уступил только Чену. На этот раз Малинин в произвольной программе провалился — только 163 балла и итоговое девятое место.