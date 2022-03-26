Без Чена и Ханю. Японский фигурист Шома Уно выиграл чемпионат мира без олимпийских чемпионов

С большим отставанием серебро выиграл его соотечественник Юма Кагияма (297,6). Бронза досталась американцу Винсенту Чжоу (277,38).

24-летний Уно выиграл чемпионат мира впервые в карьере. Ранее японец дважды занимал четвертое место и один раз выиграл серебро, уступив только Нейтану Чену. Это мировое первенство олимпийский чемпион из США пропустил из-за травмы. Заменивший его Камден Пулкинен стал пятым, но при этом показал третий результат в произвольной программе — американца подвели низкие баллы в короткой программе.

Чемпионат мира из-за травмы также пропустил двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. На Олимпиаде японец занял четвертое место. Вместо него в Монпелье выступил Кадзуки Томоно и финишировал шестым.

Российские фигуристы не принимали участие в мировом первенстве из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU). Однако на турнире выступали спортсмены с русскими корнями. Лучшим из них стал Морис Квителашвили, тренирующийся в команде Этери Тутберидзе. Грузин стал четвертым, набрав 272,03 балла. Это стало его лучшим выступлением в сезоне.