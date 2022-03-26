Фигуристы Пападакис и Сизерон с мировым рекордом выиграли чемпионат мира во Франции
На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Монпелье (Франция), разыграны медали в танцах на льду.
На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Монпелье (Франция), разыграны медали в танцах на льду.
Победу с новым мировым рекордом одержали хозяева льда Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие по сумме двух программ 229,82 балла.
Французы побили своё же достижение, установленное на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Тогда Габриэла и Гийом получили 226,98 балла.
Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, третьими стали их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.
Российские фигуристы отстранены от участия в чемпионате мира, поэтому действующие победители Виктория Синицина и Никита Кацалапов лишены права на защиту титула.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция. Танцы на льду
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 229,82
2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 222,39
3. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 216,83
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 209,92
5. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 202,70…
15. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) — 165,38.