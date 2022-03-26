Фигуристы Пападакис и Сизерон с мировым рекордом выиграли чемпионат мира во Франции

Победу с новым мировым рекордом одержали хозяева льда Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие по сумме двух программ 229,82 балла.

Французы побили своё же достижение, установленное на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Тогда Габриэла и Гийом получили 226,98 балла.

Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, третьими стали их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.