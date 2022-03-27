Ягудин — о ЧМ без россиян: Выглядит как неполноценный междусобойчик. Как сказал Авербух, чемпионы местного двора

«Чемпионат мира не смотрю, но за результатами слежу. Потому что должен быть в курсе, поскольку комментирую фигурное катание.



Что касается самого турнира, думаю, что он сильно проиграл в зрелищности из-за того, что нет мировой элиты в лице российских спортсменов. Мне даже неинтересно, кто берет медали. Для меня те, кто там выигрывает, не победители, а просто чемпионы местного двора, как правильно сказал Авербух. Потому что это выглядит как неполноценный междусобойчик. Игра в одни ворота. Это как в футболе, если убрать Роналду, Месси, Мбаппе, Неймара и т. д. Чисто теоретически можно представить международные турниры без этих футболистов? Да. Будет ли интерес? Не думаю. Разве что у тех, у кого появляется шанс выиграть этот турнир без участия топовых спортсменов.



По моим ощущениям, у чемпионата мира посредственные результаты, не имеющие никакого значения. Потому что там, повторюсь, нет сильнейших фигуристов.



Мне вообще непонятна логика отстранения наших спортсменов. Везде же декларировали, что спорт вне политики, а политика вне спорта. Но как показывает практика последних лет, все ровно наоборот. Непонятно, почему отстраняют от международных турниров Щербакову — спортсменку, которая недавно стала олимпийской чемпионкой, которой нет еще 18 лет, и к политике она имеет такое же отношение и понимание, как я к балету. Вот такую девочку отстраняют. А другие более политизированные спортсмены продолжают выступать на мировых турнирах», — приводят слова Ягудина «Аргументы и факты».