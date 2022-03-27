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16:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Щербакова возглавила рейтинг лучших фигуристок мира

Международный союз конькобежцев (ISU) представил обновленный рейтинг. Он доступен на сайте организации.

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Источник: AP 2022

В обновленном рейтинге за последние два сезона лидером стала россиянка Анна Щербакова. Фигуристка возглавляет список лучших, имея в своем активе 4419 баллов. 17-летняя спортсменка на Олимпиаде в Пекине завоевала золото в личном турнире.

На втором месте расположилась еще одна россиянка — Александра Трусова. Японка Каори Сакамото замыкает тройку лучших фигуристок мира.

Также в десятку попали россиянки Елизавита Туктамышева, Камила Валиева и Алена Косторная. Туктамышева заняла пятое место, Валиева — седьмое, а Косторная расположилась на девятом месте.

По итогам сезона-2020/2021 Щербакова заняла вторую строчку. Лидером рейтинга стала японка Рика Кихира.

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