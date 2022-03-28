«До слез». Загитова и Медведева растрогали фанатов совместной фотографией
Известные российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева растрогали своих фанатов совместной фотографией с Кубка Первого канала.
Известные российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева растрогали своих фанатов совместной фотографией с Кубка Первого канала.
Кубок Первого канала завершился в воскресенье, 27 марта. Команда «Красная машина» капитана Анны Щербаковой обыграла команду «Время первых» капитана Марка Кондратюка со счетом 145:141.
Поклонники фигуристок по этому поводу оставили в соцсетях большое количество восторженных сообщений подобного характера:
sarahjlage: Вау, Женя с Алиной! Какие красавицы!
_dongakdoluma: Женя и Алина!
elza19_: Лапочки какие!
xfigurxa: Этот КПК довел меня до слез радости.
milggerber: Олимпиада разлучила, Олимпиада сблизила.
vasilisa_dnlv: Женя и Алина. Самые-самые!
mila_fuf: Как я рада, что капитаны команд были другие в этот раз? Перестали сталкивать Женю и Алину, и сразу все хорошо стало).
nshkhbava: Медвегитова!
viktoriya_vanstein: Богини льда Алина и Женя.
sheida.9877: Алина и Женя. какие они красивые! Медвегитова навсегда.