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11:15 (мск), источник: Sport24

«До слез». Загитова и Медведева растрогали фанатов совместной фотографией

Известные российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева растрогали своих фанатов совместной фотографией с Кубка Первого канала.

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Источник: Sport24

Кубок Первого канала завершился в воскресенье, 27 марта. Команда «Красная машина» капитана Анны Щербаковой обыграла команду «Время первых» капитана Марка Кондратюка со счетом 145:141.

Поклонники фигуристок по этому поводу оставили в соцсетях большое количество восторженных сообщений подобного характера:

sarahjlage: Вау, Женя с Алиной! Какие красавицы!

_dongakdoluma: Женя и Алина!

elza19_: Лапочки какие!

xfigurxa: Этот КПК довел меня до слез радости.

milggerber: Олимпиада разлучила, Олимпиада сблизила.

vasilisa_dnlv: Женя и Алина. Самые-самые!

mila_fuf: Как я рада, что капитаны команд были другие в этот раз? Перестали сталкивать Женю и Алину, и сразу все хорошо стало).

nshkhbava: Медвегитова!

viktoriya_vanstein: Богини льда Алина и Женя.

sheida.9877: Алина и Женя. какие они красивые! Медвегитова навсегда.

Источник: Sport24
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