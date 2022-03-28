Наши разорвали бы иностранцев на чемпионате мира. Если пренебречь одним нюансом
Баллы на Кубке Первого канала ставились с русским размахом.
Баллы на Кубке Первого канала ставились с русским размахом.
Завершились параллельно шедшие два топ-турнира в мире фигурного катания — чемпионат мира без россиян, белорусов и китайцев и Кубок Первого канала без иностранцев. Довольны и японцы с американцами, да и остальные нации наконец собрали улов из медалей, высоких мест и квот на следующий чемпионат. Хорошее настроение и у наших, особенно у Первого канала, — ведь удалось организовать такое сильное мероприятие с интригой и полной монополией на показ. Но как состыковать результаты этих двух стартов?
Если брать только цифры из протоколов, то и Щербакова, и российские пары, и танцоры, и даже Коляда (!) в общей таблице обогнали бы призеров чемпионата мира и взяли бы медали.
Команда Щербаковой выиграла Кубок Первого канала. Анна билась до крови и опередила Валиеву.
Реальный медальный зачет чемпионата мира
1. Япония: 2−2−0
2. США: 1−1−3
3. Франция: 1−0−0
4. Бельгия: 0−1−0
5. Канада: 0−0−1.
Медальный зачет совместного турнира
1. Россия: 3−3−3
2. Япония: 1−0−1
3. Франция: 0−1−0.
Наглядно, но вполне корректно. Давайте разбираться.
С учетом результатов Кубка Первого канала общая таблица своеобразного чемпионата мира («допустим» до него Софью Самоделкину) была бы такая:
1. Анна Щербакова — 259,02.
2. Камила Валиева — 257,51.
3. Елизавета Туктамышева — 247,96.
4. Каори Сакамото — 236,09.
5. Софья Самоделкина — 219,99.
6. Луна Хендрикс — 217,70.
Если ограничить нашу квоту тремя фигуристками, то в шестерку все-таки попадет на последнем месте американка Лью с 211 баллами.
После короткой программы Сакамото и трио наших шли в одни баллы, после произвольной этот разрыв существенно вырос. Причем де-факто единственным на то основанием является элемент ультра-си, который прыгнули Щербакова (четверной флип) и Валиева (четверной тулуп). Туктамышева исполнила два тройных акселя.
Да, Каори не добралась до таких высот в карьере, как наши девушки, но вряд ли между двумя чемпионками мира могло бы нарисоваться 23 балла. Более выдержанной кажется таблица, где у Щербаковой и Валиевой также в районе 240 баллов и у Туктамышевой, к примеру, 235. И это был бы очень интересный расклад на тоненького, в котором судьи бы думали, кому дать золото.
В воскресенье российские одиночники продолжили получать грандиозные баллы. Михаил Коляда с двумя четверными и «бабочкой» едва не обыграл Сему Уно с пятиквадкой.
1. Сема Уно — 312,48.
2. Михаил Коляда — 306,52.
3. Юма Кагияма — 297,60.
4. Марк Кондратюк — 293,15.
5. Андрей Мозалев — 279,92.
6. Евгений Семененко — 278,57.
Распределение баллов на чемпионате мира получилось таким, что за Уно и Кагиямой образовался 20-балльный разрыв, в который хлынули остальные россияне — которые вряд ли бы в нем оказались в реальности. Скорее Коляде и Кондратюку светила бы борьба за бронзу с Винсентом Чжоу (277,38), остальные были бы намного дальше, в конце первой десятки (наш американец Илья Малинин, ставший девятым, получил 263,79).
Отдельная тема — как Коляда со своим набором обыграл Кондратюка, который хоть и шлепнулся на дорожке, но перед этим энергично сделал четыре квада. Но для наших судей, видимо, буднично. Констатируем, что борьба за статус первого номера сборной в новом олимпийском цикле началась сразу после завершения предыдущего.
Как мы и прогнозировали, все четыре российские пары обогнали все 14, представленные на чемпионате мира. Но тут надо сделать оговорку — пара Павлюченко/Ходыкин, пожалуй, единственная, кто не пользовался саранской благосклонностью судей. И ее результат 224 балла можно считать как раз вполне адекватным. Ну скинуть несколько баллов, и как раз была бы борьба с американцами за золото чемпионата мира — если бы нашим трем основным парам дали отдохнуть.
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 246,77.
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 246,19.
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 245,73.
4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 223,92.
5. Алекса Книрим/Брэндон Фрэйзер — 221,09.
6. Рику Миура/Рюити Кихара — 199,55.
Про наши главные, олимпийские пары сказать особо нечего. Они очевидно сильнее, им очевидно должны были поставить много, и поставили. Удивляет тут прорывное выступление Бойковой/Козловского, но в относительных величинах они действительно были не хуже остальных. В абсолютных — все три пары должны были остаться ближе к уровню 240 баллов. Интересно, все ли они останутся на постолимпийский сезон, — намекаю на Тарасову/Морозова, мотив которых остается неясным.
Ну и танцы, в которых мы также порвали всех на французский флаг.
1. Синицина/Кацалапов — 231,32.
2. Пападакис/Сизерон — 229,82.
3. Степанова/Букин — 223,21.
4. Хаббелл/Донохью — 222,39.
5. Чок/Бэйтс — 216,83.
6. Гиньяр/Фаббри — 209,92.
Впрочем, в случае Степановой и Букина виртуальная бронза выглядит восстановлением справедливости, а не ее нарушением, но даже без знания правил танцев и нюансов, наверное, можно сказать, что судьи не допустили бы такого расклада в Монпелье. Победили бы хозяева турнира Пападакис/Сизерон, а дальше обе наши пары ждала борьба за серебро — бронзу. За серебро скорее удачная, за бронзу — нет.
Будем надеяться, что Александре и Ивану эти баллы в будущем олимпийском цикле понадобятся, чтобы становиться лидерами сборной. Главное — чтобы сама сборная вернулась к привычной жизни.
Дмитрий Кузнецов