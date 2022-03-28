Наши разорвали бы иностранцев на чемпионате мира. Если пренебречь одним нюансом

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Завершились параллельно шедшие два топ-турнира в мире фигурного катания — чемпионат мира без россиян, белорусов и китайцев и Кубок Первого канала без иностранцев. Довольны и японцы с американцами, да и остальные нации наконец собрали улов из медалей, высоких мест и квот на следующий чемпионат. Хорошее настроение и у наших, особенно у Первого канала, — ведь удалось организовать такое сильное мероприятие с интригой и полной монополией на показ. Но как состыковать результаты этих двух стартов?

Если брать только цифры из протоколов, то и Щербакова, и российские пары, и танцоры, и даже Коляда (!) в общей таблице обогнали бы призеров чемпионата мира и взяли бы медали.

Команда Щербаковой выиграла Кубок Первого канала. Анна билась до крови и опередила Валиеву.

Реальный медальный зачет чемпионата мира

1. Япония: 2−2−0

2. США: 1−1−3

3. Франция: 1−0−0

4. Бельгия: 0−1−0

5. Канада: 0−0−1.

Медальный зачет совместного турнира

1. Россия: 3−3−3

2. Япония: 1−0−1

3. Франция: 0−1−0.

Наглядно, но вполне корректно. Давайте разбираться.

Женщины

С учетом результатов Кубка Первого канала общая таблица своеобразного чемпионата мира («допустим» до него Софью Самоделкину) была бы такая:

1. Анна Щербакова — 259,02.

2. Камила Валиева — 257,51.

3. Елизавета Туктамышева — 247,96.

4. Каори Сакамото — 236,09.

5. Софья Самоделкина — 219,99.

6. Луна Хендрикс — 217,70.

Если ограничить нашу квоту тремя фигуристками, то в шестерку все-таки попадет на последнем месте американка Лью с 211 баллами.

После короткой программы Сакамото и трио наших шли в одни баллы, после произвольной этот разрыв существенно вырос. Причем де-факто единственным на то основанием является элемент ультра-си, который прыгнули Щербакова (четверной флип) и Валиева (четверной тулуп). Туктамышева исполнила два тройных акселя.

Да, Каори не добралась до таких высот в карьере, как наши девушки, но вряд ли между двумя чемпионками мира могло бы нарисоваться 23 балла. Более выдержанной кажется таблица, где у Щербаковой и Валиевой также в районе 240 баллов и у Туктамышевой, к примеру, 235. И это был бы очень интересный расклад на тоненького, в котором судьи бы думали, кому дать золото.

Мужчины

В воскресенье российские одиночники продолжили получать грандиозные баллы. Михаил Коляда с двумя четверными и «бабочкой» едва не обыграл Сему Уно с пятиквадкой.

1. Сема Уно — 312,48.

2. Михаил Коляда — 306,52.

3. Юма Кагияма — 297,60.

4. Марк Кондратюк — 293,15.

5. Андрей Мозалев — 279,92.

6. Евгений Семененко — 278,57.

Распределение баллов на чемпионате мира получилось таким, что за Уно и Кагиямой образовался 20-балльный разрыв, в который хлынули остальные россияне — которые вряд ли бы в нем оказались в реальности. Скорее Коляде и Кондратюку светила бы борьба за бронзу с Винсентом Чжоу (277,38), остальные были бы намного дальше, в конце первой десятки (наш американец Илья Малинин, ставший девятым, получил 263,79).

Отдельная тема — как Коляда со своим набором обыграл Кондратюка, который хоть и шлепнулся на дорожке, но перед этим энергично сделал четыре квада. Но для наших судей, видимо, буднично. Констатируем, что борьба за статус первого номера сборной в новом олимпийском цикле началась сразу после завершения предыдущего.

Пары

Как мы и прогнозировали, все четыре российские пары обогнали все 14, представленные на чемпионате мира. Но тут надо сделать оговорку — пара Павлюченко/Ходыкин, пожалуй, единственная, кто не пользовался саранской благосклонностью судей. И ее результат 224 балла можно считать как раз вполне адекватным. Ну скинуть несколько баллов, и как раз была бы борьба с американцами за золото чемпионата мира — если бы нашим трем основным парам дали отдохнуть.

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 246,77.

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 246,19.

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 245,73.

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 223,92.

5. Алекса Книрим/Брэндон Фрэйзер — 221,09.

6. Рику Миура/Рюити Кихара — 199,55.

Про наши главные, олимпийские пары сказать особо нечего. Они очевидно сильнее, им очевидно должны были поставить много, и поставили. Удивляет тут прорывное выступление Бойковой/Козловского, но в относительных величинах они действительно были не хуже остальных. В абсолютных — все три пары должны были остаться ближе к уровню 240 баллов. Интересно, все ли они останутся на постолимпийский сезон, — намекаю на Тарасову/Морозова, мотив которых остается неясным.

Танцы

Ну и танцы, в которых мы также порвали всех на французский флаг.

1. Синицина/Кацалапов — 231,32.

2. Пападакис/Сизерон — 229,82.

3. Степанова/Букин — 223,21.

4. Хаббелл/Донохью — 222,39.

5. Чок/Бэйтс — 216,83.

6. Гиньяр/Фаббри — 209,92.

Впрочем, в случае Степановой и Букина виртуальная бронза выглядит восстановлением справедливости, а не ее нарушением, но даже без знания правил танцев и нюансов, наверное, можно сказать, что судьи не допустили бы такого расклада в Монпелье. Победили бы хозяева турнира Пападакис/Сизерон, а дальше обе наши пары ждала борьба за серебро — бронзу. За серебро скорее удачная, за бронзу — нет.

Будем надеяться, что Александре и Ивану эти баллы в будущем олимпийском цикле понадобятся, чтобы становиться лидерами сборной. Главное — чтобы сама сборная вернулась к привычной жизни.