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19:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Евгения Медведева снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала MAXIM.

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Источник: РИА "Новости"

Номер с фигуристкой выйдет в апреле. На обложке журнала Медведева позирует в ярком красном купальнике.

Медведева выигрывала чемпионаты мира в 2016 и 2017 годах. Также 22-летняя фигуристка является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, а также двукратной чемпионкой Европы и России.

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