Евгения Медведева снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала MAXIM.
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала MAXIM.
Номер с фигуристкой выйдет в апреле. На обложке журнала Медведева позирует в ярком красном купальнике.
Медведева выигрывала чемпионаты мира в 2016 и 2017 годах. Также 22-летняя фигуристка является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, а также двукратной чемпионкой Европы и России.