Авербух предсказал отток фигуристов из России в случае длительной изоляции

«Нам нужно быть в орбите мирового спорта, и я очень надеюсь, что в скорейшем времени ситуация разрешится и мы будем выступать вместе. Обособленность никогда не способствует прогрессу. Более того, я уверен, что если вопрос не решится, фигуристы начнут искать варианты выступлений за другие страны. Потому что все хотят соревноваться на мировой арене», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».