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16:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Авербух предсказал отток фигуристов из России в случае длительной изоляции

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Чемпион мира в танцах на льду Илья Авербух заявил, что длительные санкции со стороны Международного союза конькобежцев (ISU) могут спровоцировать массовый отток фигуристов из России.

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Источник: РИА "Новости"

«Нам нужно быть в орбите мирового спорта, и я очень надеюсь, что в скорейшем времени ситуация разрешится и мы будем выступать вместе. Обособленность никогда не способствует прогрессу. Более того, я уверен, что если вопрос не решится, фигуристы начнут искать варианты выступлений за другие страны. Потому что все хотят соревноваться на мировой арене», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Международный союз конькобежцев (ISU) на фоне событий на Украине отстранил спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой, в том числе от чемпионата мира по фигурному катанию.

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