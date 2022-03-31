Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Сан-Хосе
52
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Сент-Луис
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Вегас
03
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
Лос-Анджелес
Б
43
Хоккей. НХЛ
1.04
Айлендерс
Коламбус
60
Хоккей. НХЛ
1.04
Бостон
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
1.04
Каролина
Монреаль
Хоккей. НХЛ
1.04
Торонто
Виннипег
Хоккей. НХЛ
1.04
Флорида
Чикаго
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт
Рейнджерс
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Виннипег
Б
23
Все события
Фоторепортажи
26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
31Победа с кровью: команда Щербаковой выиграла Кубок Первого канала
09:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Юрист рассказал о возможном наказании для Валиевой по делу о допинге

Партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук в комментарии «Ленте.ру» рассказал о возможном наказании для российской фигуристки Камилы Валиевой, допинг-проба которой от декабря 2021 года дала положительный результат на препарат триметазидин.

Наверх
Источник: Reuters

«Если будет доказано, что спортсменка принимала запрещенное вещество намеренно, ей может грозить до четырех лет дисквалификации. Но на практике случаи, когда несовершеннолетним спортсменам назначают такое наказание, не очень распространены», — заявил юрист. Он подчеркнул, что несовершеннолетние, в отличие от взрослых спортсменов, не обязаны объяснять, как вещество попало в их организм.

По словам специалиста, также может быть вынесено предупреждение или назначена дисквалификация сроком до двух лет в зависимости от степени вины.

Степень вины определяется даже при ненамеренном приеме.
Андрей Тимчук
адвокат

25 марта о допинговом скандале с участием Валиевой высказался хореограф Илья Авербух. Он призвал жестко разобраться в обстоятельствах произошедшего и подчеркнул, что это необходимо сделать ради самой фигуристки, поскольку дело сказалось на ней и ее результате.

Допинг-скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Игр-2022. Ее проба, взятая на чемпионате России, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет (МОК) добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил ей участвовать в личном первенстве Олимпиады, где Валиева заняла четвертое место. При этом МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира, где фигуристка в составе сборной России выиграла золото.

 «Это издевательство над девочкой» Расследование дела Валиевой о допинге продолжается. Какое наказание ждет спортсменку?
Щербакова сделала заявление о дальнейшей карьере
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь