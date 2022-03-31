Юрист рассказал о возможном наказании для Валиевой по делу о допинге

«Если будет доказано, что спортсменка принимала запрещенное вещество намеренно, ей может грозить до четырех лет дисквалификации. Но на практике случаи, когда несовершеннолетним спортсменам назначают такое наказание, не очень распространены», — заявил юрист. Он подчеркнул, что несовершеннолетние, в отличие от взрослых спортсменов, не обязаны объяснять, как вещество попало в их организм.

По словам специалиста, также может быть вынесено предупреждение или назначена дисквалификация сроком до двух лет в зависимости от степени вины.

Степень вины определяется даже при ненамеренном приеме. Андрей Тимчук адвокат

25 марта о допинговом скандале с участием Валиевой высказался хореограф Илья Авербух. Он призвал жестко разобраться в обстоятельствах произошедшего и подчеркнул, что это необходимо сделать ради самой фигуристки, поскольку дело сказалось на ней и ее результате.