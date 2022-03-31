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12:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Евгения Медведева раскрыла подробности личной жизни и отношений

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева ответила на вопрос о личной жизни и рассказала об отношениях с бывшим партнером по шоу «Ледниковый период» тиктокером Даней Милохиным.

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«Данька Милохин — тиктокер, а сейчас еще и певец, очень талантливый мальчик, мой бывший партнер по “Ледниковому периоду”. Мы не пара и никогда ей не были, что не мешает соцсетям нас все время женить. Но мы подружились и общаемся. Я скрываю свою личную жизнь, у меня с 17 и почти до 19 лет, включая все мои мировые рекорды и чемпионаты, был молодой человек. Об этом не знали ни тренеры, ни подружки», — приводит слова фигуристки журнал MAXIM.

Медведева выигрывала чемпионаты мира в 2016 и 2017 годах. Также 22-летняя фигуристка является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой Европы и России.

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