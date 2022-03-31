Евгения Медведева раскрыла подробности личной жизни и отношений

«Данька Милохин — тиктокер, а сейчас еще и певец, очень талантливый мальчик, мой бывший партнер по “Ледниковому периоду”. Мы не пара и никогда ей не были, что не мешает соцсетям нас все время женить. Но мы подружились и общаемся. Я скрываю свою личную жизнь, у меня с 17 и почти до 19 лет, включая все мои мировые рекорды и чемпионаты, был молодой человек. Об этом не знали ни тренеры, ни подружки», — приводит слова фигуристки журнал MAXIM.