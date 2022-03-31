Текущие события
Хоккей. НХЛ
1.04
Айлендерс
Коламбус
60
Хоккей. НХЛ
1.04
Бостон
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
1.04
Каролина
Монреаль
Хоккей. НХЛ
1.04
Торонто
Виннипег
Хоккей. НХЛ
1.04
Флорида
Чикаго
Хоккей. НХЛ
1.04
Миннесота
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
1.04
Калгари
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
1.04
Колорадо
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
1.04
Анахайм
Даллас
Все события
Фоторепортажи
27Сборная Финляндии впервые в истории выиграла золото Олимпиады
10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
20:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведева рассказала о личной жизни фигуристок

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о личной жизни спортсменок. Ее слова приводит MAXIM.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Медведева опровергла утверждение, что из-за контроля тренеров фигуристки не могут позволить себе отношения. Она призналась, что с 17 до 19 лет встречалась с молодым человеком и скрывала личную жизнь от тренерского штаба. «Это больше зависит от воспитания», — подытожила спортсменка.

22-летняя фигуристка приняла участие в откровенной фотосессии для издания MAXIM. Номер с Медведевой выйдет 1 апреля.

Также в интервью MAXIM Медведева призналась, что ей приходилось выступать с травмами. «Каталась со сломанными руками, ногами, травмы спины были сильные, я до сих пор это расхлебываю», — отметила она.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Играх в Пхенчхане она завоевала серебро, уступив соотечественнице Алине Загитовой. В декабре 2021-го года Медведева заявила о завершении выступлений.

 «Это издевательство над девочкой» Расследование дела Валиевой о допинге продолжается. Какое наказание ждет спортсменку?
Щербакова сделала заявление о дальнейшей карьере
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь