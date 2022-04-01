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13:01 (мск), источник: Sport24

«Какие прелести! Чистый секс». Откровенная фотосессия фигуристки Медведевой привела ее фанатов в полный восторг

Популярный мужской журнал MAXIM опубликовал в соцсетях пять новых фотографий с откровенной фотосессии известной российской фигуристки Евгении Медведевой.

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6
фотографий
6
фотографий

«Эксклюзивные кадры из той самой фотосессии для MAXIM», — говорится в публикации журнала, выход которого в печать состоится 1 апреля.

Откровенная фотосессия Медведевой привела ее поклонников в полный восторг. Фанаты оставили в комментариях огромное количество восторженных сообщений подобного характера:

_you88_: Какая ты, ВАХ, ШИКАРНАЯ, Женя ❤️ Глаз не оторвать просто.

galina_dikyn: Очень стильно и дорого! Сексуальная красотка!

iva8 976 098: Это просто бомбезно❤️

cosmos_zvezda: Просто огнищееее, ну красотааа❤️❤️❤️

stomatbyx: Самый лучший выпуск журнала, сногсшибательная девушка, в буквальном смысле.

shevcnenko_elena: Шикарная Женя, нереальная красотка.

shoodanishoo: Женя Медведева — это чистый секс.

the_zhenya_offical: Конфетка❤️

lisechenok: Какие прелести! А прятала столько времени ❤️❤️❤️

sherux_92: Ну нет слов, приятная и секси девушка.

_evgeniykrylov_: Красиво, достойно, эстетично, женственно!

volfi2018: Офигительно!

arina_starovoit_: Женя, ты просто богиня.

aitbalaeva_ekaterina: Ну и ну. Женя в очередной раз жахнула по всем))) Как всегда, какое-то новое, неожиданное направление для нее. Но при этом, как всегда, все сделано красиво, со вкусом, талантливо и на все 100% ✊

ayupovich.d: Талантливый человек талантлив во всем!) Медведева огонь!

a_2tomorrow: Утонченная красота.

 Чемпионка России по бодибилдингу снялась в пикантной фотосессии для мужского журнала. Она любит загорать топлес
«Какие прелести! Чистый секс». Откровенная фотосессия фигуристки Медведевой привела ее фанатов в полный восторг
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