«Какие прелести! Чистый секс». Откровенная фотосессия фигуристки Медведевой привела ее фанатов в полный восторг

«Эксклюзивные кадры из той самой фотосессии для MAXIM», — говорится в публикации журнала, выход которого в печать состоится 1 апреля.
Откровенная фотосессия Медведевой привела ее поклонников в полный восторг. Фанаты оставили в комментариях огромное количество восторженных сообщений подобного характера:
_you88_: Какая ты, ВАХ, ШИКАРНАЯ, Женя ❤️ Глаз не оторвать просто.
galina_dikyn: Очень стильно и дорого! Сексуальная красотка!
iva8 976 098: Это просто бомбезно❤️
cosmos_zvezda: Просто огнищееее, ну красотааа❤️❤️❤️
stomatbyx: Самый лучший выпуск журнала, сногсшибательная девушка, в буквальном смысле.
shevcnenko_elena: Шикарная Женя, нереальная красотка.
shoodanishoo: Женя Медведева — это чистый секс.
the_zhenya_offical: Конфетка❤️
lisechenok: Какие прелести! А прятала столько времени ❤️❤️❤️
sherux_92: Ну нет слов, приятная и секси девушка.
_evgeniykrylov_: Красиво, достойно, эстетично, женственно!
arina_starovoit_: Женя, ты просто богиня.
aitbalaeva_ekaterina: Ну и ну. Женя в очередной раз жахнула по всем))) Как всегда, какое-то новое, неожиданное направление для нее. Но при этом, как всегда, все сделано красиво, со вкусом, талантливо и на все 100% ✊
ayupovich.d: Талантливый человек талантлив во всем!) Медведева огонь!
a_2tomorrow: Утонченная красота.