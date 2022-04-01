Ягудин охарактеризовал Тутберидзе одним словом

«Она гений. Не буду говорить о переходах спортсменов от одного тренера к другому. Работу тренера нужно оценивать по результатам, тогда все становится понятным, был ли правильным тот или иной переход. Загитова, Медведева, Щербакова, Валиева, Трусова — все они чемпионы и призеры Олимпийских игр. Вот и все. Она гениальный тренер, повторюсь», — приводит слова Ягудина «Татар-информ».