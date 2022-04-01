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18:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ягудин охарактеризовал Тутберидзе одним словом

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин одним словом оценил работу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Она гений. Не буду говорить о переходах спортсменов от одного тренера к другому. Работу тренера нужно оценивать по результатам, тогда все становится понятным, был ли правильным тот или иной переход. Загитова, Медведева, Щербакова, Валиева, Трусова — все они чемпионы и призеры Олимпийских игр. Вот и все. Она гениальный тренер, повторюсь», — приводит слова Ягудина «Татар-информ».

На Олимпиаде в Пекине золото личного турнира фигуристок завоевала Анна Щербакова, серебро — Александра Трусова. Обе спортсменки занимаются в группе Тутберидзе. Еще одна ученица Тутберидзе Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой Пекина в командном турнире.

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